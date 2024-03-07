Шоколадный торт с вишневым кремом: рецепт самого вкусного десерта

По этому рецепту торт получается пикантным и вкусным. Он прост в исполнении.

Изюминка этого вкусного торта — это вишневый крем, который прекрасно сочетается с шоколадом. Это торт подойдет для любого торжественного случая. Рецептом поделились на сайте Zhyttia.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.

Шоколадный торт с вишневым кремом

Ингредиенты:

Для теста:

330 г муки;

60 г какао-порошка;

15 г разрыхлителя;

6 яиц среднего размера;

1 щепотка соли;

16 г ванильного сахара;

270 г сахарной пудры;

150 мл молока (комнатной температуры);

150 г растопленного сливочного масла.

Для крема:

750 г замороженной или свежей вишни (без косточек);

200 г сахарной пудры; 200 г сахарной пудры;

1 бутылочка (2 мл) ромовой эссенции (по желанию);

250 г мягкого сливочного масла;

380-395 г сгущенного молока;

100 мл вишневого сока.

Для глазури:

70-100 г мелко измельченных ядер грецких орехов;

100 г растопленного шоколада;

1 столовая ложка подсолнечного масла (без запаха).

Сначала приготовьте тесто: смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем.

Яйца разбейте в глубокую миску и взбейте их со щепоткой соли и ванильным сахаром до получения пышной массы. После добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать миксером, пока масса не побелеет.

Вмешайте растопленное масло и молоко.

Смесь сухих ингредиентов просейте в миску и перемешайте миксером, пока тесто не станет однородным и без комочков.

Полученное тесто вылейте в форму, застеленную фольгой или бумагой для выпечки.

Выпекайте в разогретой до 175°C духовке 45-50 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки. Затем достаньте его из духовки и дайте полностью остыть.

И готовьте крем. Замороженную вишню без косточек выложите в кастрюлю. Добавьте сахарную пудру и ромовую эссенцию и перемешайте. Вместо эссенции можно добавить две столовые ложки бренди или чайную ложку корицы.

Ставим кастрюлю на огонь. Доведите вишни до кипения, затем снимите с огня и процедите через сито. Дайте остыть до комнатной температуры.

Мягкое масло взбейте миксером до пышности. Затем добавьте сгущенное молоко и вишневый сок и взбейте крем.

После полного остывания разрежьте корж на три круга. Вырежьте у среднего коржа мякиш в середине. И соберите торт. Смажьте нижний корж кремом, сверху положите кольцо для торта. Вырезанный мякиш нарежьте на мелкие кубики. Оставшиеся сливки смешайте с отцеженными ягодами.

Часть кубиков добавьте в крем и перемешайте. А из остальных кубиков сделайте крошку, смешайте с небольшим количеством вишневого сока и перемешайте с кремом.

Край кольца на торте смочите вишневым соком, добавьте крем и накройте коржом. Пусть торт постоит в холодильнике несколько часов. Затем покройте его шоколадной глазурью из шоколада и масла. Посыпьте его измельченными грецкими орехами.

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