Сметанник классический

Сметанник – это потрясающая выпечка, которая имеет массу интересных вариантов. А такое название десерт получил из-за использования в рецептах довольно большого количества сметаны. Выпечка всегда получается пышной, сочной и очень вкусной. А простота подобных рецептов позволяет хозяйкам буквально за полчаса приготовить оригинальное угощение к чаю.

Классический сметанник в духовке

Классический сметанник в духовке легко сможет приготовить любая хозяйка. Это был один из самых популярных десертов в Советское время, однако, не теряет своей актуальности и сейчас. Нежное и пышное тесто сметанника делает его великолепным дополнением к чаю или кофе.

Ингредиенты –+5 порц.

Яйцо куриное 3 шт.

Сметана 200 гр.

Мука 320 гр.

Сахар-песок 150 гр.

Соль 1 щепотка

Масло сливочное 100 гр.

Ванильный сахар 1 пакетик

Разрыхлитель 1 ч.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Для крема:

Сметана 20% 500 гр.

Сахар-песок 4 ст.л.

Загуститель для сливок 1 пакетик

Шаги 60 мин.

Классический сметанник в духовке готовится быстро и просто. В миску разбейте куриные яйца, добавьте к ним соль, обычный и ванильный сахар. Взбивайте продукты миксером в течение 2-3 минут. Затем добавьте сметану, размягченное или топленое сливочное масло и пищевую соду. Еще раз хорошо все перемешайте миксером. Муку с разрыхлителем в миску с тестом просейте через мелкое сито. Вымесите тесто лопаткой, оно получится довольно густым. Тесто выложите в жаропрочную форму, смазанную маслом. Поместите ее в разогретую до 180 градусов духовку. Время запекания – 35-40 минут. Готовый корж извлеките из формы, остудите и выровняйте края ножом. Обрезки измельчите до крошки, которую будем использовать для украшения. Корж разрежьте вдоль пополам. Приготовьте крем. Взбейте сметану и сахар. Полученным сметанным кремом промажьте коржи и соберите торт. В оставшийся крем добавьте загуститель для сливок и хорошо перемешайте. Густым кремом промажьте бока и верх торта. Затем посыпьте торт крошкой со всех сторон. После этого уберите сметанник для пропитки в холодильник на несколько часов. Затем можно лакомиться вкусным десертом. Классический сметанник готов! Приятного аппетита!

Сметанник на песочном тесте

Сметанник на песочном тесте – невероятно вкусная домашняя выпечка, которая не уступает чизкейку ни по одному пункту. Внутри сметанник получается нежнее облачка, а снаружи его обрамляет сочное песочное тесто – это очень вкусно, попробуйте сами.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука пшеничная высшего сорта – 300 гр.

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.

Сахар – 0,5 ст.

Масло сливочное – 200 гр.

Для начинки:

Сметана – 500 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар ванильный – 30 гр.

Сахар – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед тем, как натереть сливочное масло на терке, хорошо подморозьте его в морозилке.

Шаг 2. К стружке сливочного масла добавьте сахар.

Шаг 3. Разбейте одно куриное яйцо.

Шаг 4. Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте в миску с уже имеющимися ингредиентами.

Шаг 5. Руками вымесите песочное тесто и скатайте его в шар.

Шаг 6. Жаропрочную форму диаметром 24 сантиметра промажьте сливочным маслом. Тесто раскатайте на ровной поверхности в пласт толщиной примерно полсантиметра.

Шаг 7. Перенесите тесто в форму и распределите его, чтобы получилась основа с высокими бортами.

Шаг 8. Для начинки смешайте в миске сметану, яйца, ванильный и простой сахар. Доведите массу до однородного состояния.

Шаг 9. Начинку вылейте на основу теста. Начинка не должна превышать борта.

Шаг 10. Выпекайте сметанник в духовке при 180 градусах в течение 45-50 минут.

Шаг 11. Сметанник получается идеальным, красивым и очень вкусным. Приятного аппетита!

Торт сметанник в домашних условиях

Торт сметанник в домашних условиях – вкусное решение для праздника по случаю дня рождения. Торт состоит из нежных коржей, хорошо пропитанных кремом, украшение можно выбрать любое на ваш вкус и фантазию. Для десерта потребуются самые обычные продукты, которые легко можно найти в ближайшем к дому магазине.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Сметана – 250 гр.

Сахар – 120-150 гр.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Какао-порошок – 10 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 180 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Масло растительное – для смазывания формы.

Для крема:

Сметана 25 % – 400 гр.

Пудра сахарная – 1-2 ст.л.

Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов. В миску разбейте куриные яйца, высыпьте соль, начинайте взбивать их миксером. Затем постепенно высыпьте порцию сахара, продолжайте взбивать до образования пышной светлой массы. Добавьте сметану и взбивайте еще минуту.

Шаг 2. Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем для теста. Полученную смесь добавьте в сметано-яичную массу и миксером доведите тесто до однородности.

Шаг 3. Для выпекания коржей возьмите две жаропрочные формы одинакового диаметра. На дно форм положите пергамент или фольгу, смажьте растительным маслом боковые стенки. Тесто разделите на две части равные 2/3 и 1/3 от общего количества. В большую часть добавьте какао, перемешайте массу.

Шаг 4. В одну форму влейте белое тесто, в другую – шоколадное. Массы разровняйте лопаткой, чтобы получилась ровная поверхность. Белый корж выпекайте в течение 10-12 минут, шоколадный – 16-18 минут. Время запекания напрямую зависит от мощности и характеристик вашей духовки.

Шаг 5. Чтобы проверить готовность коржа, проткните его деревянной шпажкой. Если он готов, то шпажка останется сухой.

Шаг 6. Приготовьте сметанный крем. Миксером взбейте сметану и сахарную пудру. Чтобы крем не был слишком жидким, то берите сметану пожирнее.

Шаг 7. Коржи обрежьте по меньшему диаметру, эти обрезки понадобятся для украшения торта. Шоколадный корж разрежьте вдоль пополам.

Шаг 8. Соберите торт. Складывайте коржи друг на друга и щедро промазывайте их сметанным кремом. Коржи чередуйте: шоколадный, белый, шоколадный. Отправьте торт для пропитки в холодильник на 2-4 часа.

Шаг 9. Обрезки измельчите до крошки любым удобным способом. Когда торт хорошо пропитается, обмажьте его по бокам и сверху кремом и посыпьте крошкой.

Шаг 10. Торт получается отличный, его можно просто так к чаю подать или на праздник в виде десерта. Приятного аппетита!

Сметанник с ягодами в духовке

Сметанник с ягодами в духовке – бесподобный десерт для летнего меню. Не откажите себе в удовольствии насладиться его нежностью и легкостью. Ягоды можно взять любые: лесные или садовые, к тому же они могут быть свежими или замороженными.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 200 гр.

Творог – 150 гр.

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.

Масло растительное – 5 ст.л. + для смазывания формы.

Молоко – 5 ст.л.

Ягоды – 200 гр.

Для заливки:

Творог 9 % – 150 гр.

Сахар – 120 гр.

Сметана – 300 гр.

Яйца куриные крупные – 3 шт.

Мука пшеничная высший сорт – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог лучше предварительно протереть через сито. В миске подходящего объема смешайте просеянную муку, творог, разрыхлитель для теста, молоко и растительное масло. Вымесите тесто однородной консистенции, чтобы оно было мягкое и нелипкое.

Шаг 2. Для выпечки возьмите разъемную форму, смажьте ее растительным маслом. Из теста сделайте основу для пирога. Необязательно раскатывать тесто скалкой, можно распределить его пальцами по дну формы и сделать высокие бортики.

Шаг 3. Теперь взбейте три куриных яйца вместе с сахаром до образования пышной массы.

Шаг 4. Далее в яичную массу добавьте творог, сметану и муку, все хорошо перемешайте.

Шаг 5. Сметанную заливку переложите на основу из теста. Сверху рассыпьте ягоды.

Шаг 6. Выпекайте сметанник в духовке при 190 градусах в течение 50 минут. Когда пирог будет готов, оставьте его в приоткрытой духовке до полного остывания.

Шаг 7. Далее поместите сметанник в холодильник, чтобы он настоялся и уплотнился. Лучше выпекать сметанник с вечера, а на следующий день подавать гостям. Приятного аппетита!

Простой сметанник с творогом в духовке

Простой сметанник в творогом в духовке – великолепный домашний пирог с мягкой начинкой. Творог должен быть хорошо отжатый, а сметана – густой. Внешним видом он напоминает всем известный чизкейк, но по составу продуктов и способу приготовления проще и доступнее.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт.

Сметана 25% – 250 гр.

Творог – 600-700 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Сахар – 7 ст.л.

Настойка ванили – 2 ст.л.

Мука пшеничная высший сорт – 150 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты из списка должны быть свежими и качественными.

Шаг 2. В миску высыпьте три столовые ложки сахара и выложите два куриных желтка. Взбейте эти продукты венчиком или миксером.

Шаг 3. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Добавьте к взбитым желткам мягкое масло и ванильную настойку. Все хорошо перемешайте.

Шаг 4. Затем просейте через сито муку и вымесите однородное тесто.

Шаг 5. Готовое тесто распределите по дну форму и сформируйте высокие бортики по всей окружности. Отправьте форму с основой в духовку, разогретую до 200 градусов на 7-10 минут.

Шаг 6. Подготовьте начинку. В миску выложите творог и добавьте к нему сметану, два белка и два целых яйца, четыре ложки сахара и соль по вкусу.

Шаг 7. Погружным блендером пробейте все ингредиенты, чтобы получилась полностью однородная масса.

Шаг 8. Немного пропеченную основу достаньте из духовки.

Шаг 9. Начинку вылейте на корж-основу. Верните форму в духовку и продолжайте запекать еще 40 минут при 170 градусах. Когда начинка подымится, можно убавить температуру до 160 градусов.

Шаг 10. Выключите нагрев и оставьте готовый сметанник на 20 минут в горячей духовке. Затем остудите при комнатной температуре и извлеките из формы.

Шаг 11. Готовый сметанник украсьте фруктами и ягодами по своему вкусу. Приятного аппетита!

Классический шоколадный сметанник

Классический шоколадный сметанник – изумительный десерт на любой случай: подружек порадовать или скрасить милый семейный вечер. Он не такой сложный в приготовлении, как, например, торт Наполеон или графские развалины, но по вкусу ничем не уступает.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Сметана 15 % – 1 ст.

Сахар – 1 ст.

Мука пшеничная высшего сорта – 1 ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Какао-порошок – 4 ст.л.

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.

Для крема:

Сметана 25 % – 400 гр.

Пудра сахарная – 4 ст.л.

Ванилин – 2 гр.

Загуститель для сливок – 1 пакетик.

Джем клубничный – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соберите на столе все необходимые продукты, указанные в списке и можно приступать.

Шаг 2. В миске смешайте 15 % сметану, куриное яйцо и сахар.

Шаг 3. К полученной массе добавьте просеянную муку, какао-порошок и разрыхлитель для теста. Все хорошо перемешайте до получения однородной массы.

Шаг 4. Тесто можно выпекать разными способами, мы будем использовать мультиварку. Чашу мультиварки смажьте маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте в режиме «Выпечка» в течение 45 минут.

Шаг 5. Готовый шоколадный корж остудите.

Шаг 6. Приготовьте сметанный крем. Для него лучше взять более жирную сметану, тогда масса получится густой. Взбейте жирную сметану, сахарную пудру, загуститель для сливок и ванилин.

Шаг 7. Корж и крем готовы, можно приступать к сборке сметанника. Корж разрежьте на две части поперек, а затем каждую часть разрежьте вдоль пополам. Положите первую часть на доску или тарелку, пропитайте ее клубничным джемом и смажьте сметанным кремом.

Шаг 8. Таким образом соберите весь торт, его бока и верх щедро промажьте сметанным кремом.

Шаг 9. Готовый сметанник украсьте по своему вкусу и отправьте на пропитку в холодильник. Вкус у десерта потрясающий. Приятного аппетита!

Сметанник с малиной

Сметанник с малиной – легкое и нежное лакомство. За свой оригинальный освежающий вкус, десерт обязан кремовой сметанной начинке и кисло-сладким ягодам малины. Можно приготовить сметанник вечером, за ночь он настоится в холодильнике, тем самым приобретет свою правильную текстуру и завтрак у вас будет просто царским.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Мука пшеничная высшего сорта – 300 гр.

Сахар – 5 ст.л.

Масло сливочное – 200 гр.

Для начинки:

Сметана 25% – 450 гр.

Яйцо куриное – 5 шт.

Сахар – 8 ст.л.

Малина – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Миксером взбейте мягкое сливочное масло с сахаром.

Шаг 2. К масляной массе разбейте куриное яйцо, всыпьте просеянную муку и вымесите тесто сначала венчиком, потом руками.

Шаг 3. Готовое тесто получится мягким и эластичным, соберите его в шар.

Шаг 4. Далее полученное тесто руками распределите по всей площади жаропрочной формы, сделайте бортики. Уберите форму с основой в морозилку, пока будете заниматься начинкой. И уже можно включить духовку, чтобы она грелась.

Шаг 5. Для начинки взбейте куриные яйца вместе с сахаром до побеления массы.

Шаг 6. В яичную массу выложите сметану и добавьте малину. Еще раз хорошо перемешайте начинку. Причем ягоды можно пробить блендером, если вы хотите получить однородную текстуру начинки.

Шаг 7. Достаньте тесто из морозилки и вылейте на него сметанную начинку.

Шаг 8. Отправьте форму с заготовкой в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. Верх у готового пирога не должен колыхаться.

Шаг 9. Готовый сметанник с малиной остудите, извлеките из формы и украсьте по своему вкусу. Приятного аппетита!

Классический татарский сметанник

Классический татарский сметанник – необычный пирог из дрожжевого теста. После охлаждения, он даже немного напоминает мороженое в тесте. К тому же выпечка очень аппетитно смотрится на столе и несомненно служит его украшением.

Время готовки – 130 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Молоко – 100 мл.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар – 3,5 ст.л.

Дрожжи сухие – 0,5 ч.л.

Соль поваренная – по вкусу

Мука пшеничная высший сорт – 350 гр.

Сметана – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подберите все продукты по списку. Также понадобится жаропрочная, лучше разъемная форма для выпекания сметанника.

Шаг 2. Немного подогрейте молоко, вылейте его в миску. Добавьте дрожжи, сливочное масло, одно куриное яйцо, соль, пшеничную муку и половину столовой ложки сахара. Замесите однородное тесто, оставьте его в тепле на час.

Шаг 3. После расстойки еще раз обомните тесто руками и раскатайте в круглый пласт больший по диаметру формы на 2-3 сантиметра.

Шаг 4. Три куриных яйца слегка взбейте с тремя столовыми ложками сахара.

Шаг 5. Далее добавьте сметану и перемешайте начинку до однородности.

Шаг 6. Тесто положите в форму таким образом, чтобы его края свисали с формы. В центр вылейте начинку и распределите ее по всей площади. Края теста загните к центру.

Шаг 7. Выпекайте татарский сметанник в духовке при 200 градусах в течение 30-40 минут. Выпечка имеет очень оригинальный вид и вам точно сразу захочется ее попробовать. Приятного аппетита!

Сметанник с желатином

Сметанник с желатином – десерт, приготовить который у вас не составит труда. Благодаря такому продуманному составу он отлично застывает и имеет такую гладкую, тающую текстуру. К тому же рецепт абсолютно универсален, в него можно добавлять различные сладкие добавки для вкуса или любые свежие ягоды.

Время готовки – 4-6 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Сметана – 450 гр.

Печенье песочное – 300 гр.

Молоко сгущенное – 1 банка.

Масло сливочное – 100 гр.

Желатин – 10 гр.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Желатин замочите в воде в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

Шаг 2. Печенье разломайте на куски и выложите в чашу блендера. Измельчите его до крошки.

Шаг 3. Растопите на медленном огне сливочное масло и смешайте его с песочной крошкой.

Шаг 4. Масса должна получиться не очень жирной, но и не слишком сухой.

Шаг 5. Разъемную форму застелите пергаментом. Выложите песочную массу в форму и разровняйте слой, хорошо утрамбуйте его.

Шаг 6. В отдельную миску выложите сметану и влейте сгущенное молоко, перемешайте.

Шаг 7. Желатин распустите на медленном огне, но не кипятите. Желатиновую массу процедите через ситечко и постепенно введите в сметанную массу.

Шаг 8. Тщательно вымесите массу и вылейте ее на песочную основу.

Шаг 9. Отправьте форму со сметанником в холодильник для застывания, на это уйдет несколько часов.

Шаг 10. Украсить сметанник можно по желанию ягодами, фруктами, посыпкой или другими кондитерскими добавками. Приятного аппетита!

Простой сметанник на кефире в духовке

Простой сметанник на кефире в духовке для душевного чаепития в кругу друзей. Это не только вкусное лакомство, но и источник положительных эмоций. Готовится сметанник несложно, но всегда получается пышным и вкусным. Воспользуйтесь этим рецептом для создания неповторимого десерта.

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Кефир – 350 мл.

Яйца куриные – 3 шт.

Мука пшеничная высший сорт – 2 ст.

Сахар – 425 гр.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Сметана – 400 гр.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Орехи грецкие – 50 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску разбейте куриные яйца, высыпьте к ним 200 грамм сахара. Хорошо взбейте продукты миксером. У вас должна образоваться пышная светлая масса.

Шаг 2. К взбитым яйцам добавьте кефир и продолжайте работать миксером.

Шаг 3. Муку просейте через сито и высыпьте в жидкую часть теста. Вымесите массу до однородности.

Шаг 4. Тесто должно быть однородным, без мучных комков.

Шаг 5. Разделите тесто на две части. В одну высыпьте соду, половину лимонной кислоты и чайную ложку муки, перемешайте.

Шаг 6. Застелите форму пергаментом и выложите в нее тесто.

Шаг 7. Выпекайте корж в духовке при 170 градусах в течение 20-30 минут. Затем извлеките корж из формы и остудите его.

Шаг 8. Во вторую часть теста высыпьте столовую ложку какао, оставшуюся часть соды и чайную ложку муки, перемешайте.

Шаг 9. Таким же образом испеките второй шоколадный корж.

Шаг 10. Взбейте крем. В миске смешайте сметану с 200 граммами сахара до получения пышного густого крема.

Шаг 11. Каждый корж разрежьте поперек на две равные части. У вас получится 4 коржа.

Шаг 12. Сложите коржи друг на друга и промажьте их сметанным кремом. Также щедро промажьте бока и верх торта.

Шаг 13. В чашу блендера положите орехи, 25 грамм сахара и столовую ложку какао. Измельчите продукты, чтобы получилась масса из крошки.

Шаг 14. Посыпьте торт полученной шоколадно-ореховой крошкой. Перед тем, как подавать сметанник к столу, дайте ему пропитаться в холодильнике в течение нескольких часов. Приятного аппетита!