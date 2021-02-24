Ремонт электроники, телефона и ноутбука

Ремонт MacBook

Многие поломки макбук Pro возможно исправить с помощью ремонта на компонентном уровне, вместо дорогой модульной замены. Как правило авторизованные сервисные центры Apple предлагают полную замену блока комплектующих в случае малейшего повреждения. Сервис iSupport изменил эту традицию — одна из наших главных специализаций — это компонентное восстановление, подробнее об услуге на https://isupport.kz/ssd-for-mac. Обратитесь к нам для замены видеокарты на MacBook Pro, восстановление цепей питания, контактов, электропроводящих дорожек и других элементов на материнской плате. Работа проводится на профессиональном оборудовании квалифицированными инженерами, с гарантией и по доступной цене!

Cимптомы неисправности

Макбук Pro не включается после падения, залития жидкостью; Отказ ноутбука заряжаться; Перегрев, зависания, перезагрузки; Невозможность загрузиться, яблочко на экране.

Необходимое решение

С помощью бесплатной диагностики мы быстро обнаружим конкретную поломку и предоставим консультацию по выгодных вариантов ремонта. Наш сервис оснащен всем необходимым оборудованием для компонентного восстановления ноутбуков Apple в Алматы. Поможем сэкономить ваши средства на ремонте MacBook Pro. Гарантируем качество и надежность любых работ, а также оптимальную цену на услуги.

Что такое компонентный (BGA) ремонт макбук Pro?

Если вы впервые встретились с термином "компонентный ремонт", мы кратко поясним для чего он предназначен, и какие задачи решает. Итак, главная Комплектующая макбук — это материнская печатная плата, на которой размещено большое количество различных элементов системы. Это электропроводящие дорожки, контактные площадки, транзисторы, резисторы, контроллеры, мосты, и конечно чипы. При перегрева ноутбука, попадания в него жидкости, механических повреждениях — некоторые из деталей могут выйти из строя. Чаще всего это короткое замыкание, трещины, или коррозия. Для того, чтобы не менять полностью всю плату мы и проводим компонентный ремонт — восстановление поврежденных элементов, замену видеокарты, мультиконтролера и др.

Как заказать недорогой ремонт на компонентном уровне в Алматы?

Настоящий профессиональный сервисный центр Apple должен иметь в своем арсенале услуги по компонентного ремонта. Ведь только модульная замена комплектующих — это не слишком дешевый вариант для клиента. Поэтому восстановление на компонентном уровне — одна из главных специализаций сервиса iSupport. Приходите, получите профессиональную диагностику и быстрое решение проблемы без замены деталей. Гарантируем качественное исправление сложных поломок MacBook Pro в Алматы, по оптимальной цене. Звоните, и приходите для быстрого решения сложных ситуаций с техникой Эпл!