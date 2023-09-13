Домашняя карамель: как быстро приготовить идеальную добавку к тортам, пирожным и блинам

Поначалу карамель получается несколько жидкой, однако после того, как постоит в холодильнике, она станет гуще.

Карамель – идеальный продукт, который одинаково вкусен как самостоятельное лакомство, так и виде дополнения к тортам, пирожным или блинчикам. Домашняя карамель зачастую получается куда вкуснее магазинной, да и приготовить ее не представляется сложным, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук. Автор поделилась проверенным способом приготовления карамели, и уверяет, что она получится у всех.

Домашняя карамель

Ингредиенты на 300 мл:

сахар – 300 гр;

вода – 100 мл;

лимонная кислота – на кончике ножа;

сливки (33%) – 150 мл;

масло – 60 гр;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

В кастрюлю с толстым дном или глубокую сковородку высыпать сахар, добавить воду и лимонную кислоту и поставить на максимальный огонь, не перемешивая. Когда масса начнет кипеть, трогать ее не нужно. Пока все варится, необходимо нагреть сливки. Это можно сделать в микроволновке или на плите. Они должны быть практически горячие, но не закипевшие.

Когда кипящая масса из сахара, воды и кислоты станет янтарного цвета (но не темного), влить в нее аккуратно сливки и перемешать силиконовой или деревянной лопаткой. Стоит учитывать, что когда сливки будете вливать, масса начнет пениться. Так и должно быть. Огонь выключить.

Далее в получившуюся смесь добавить масло, перемешать до однородности, перелить карамель в удобную посуду, добавить соль и перебить все погружным блендером. Готовую карамель разлить в чистые банки и хранить под крышечкой в холодильнике. Сначала карамель будет несколько жидковата, но потом в холоде она станет гуще.

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