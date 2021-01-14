Ремонт и замена катализатора в СЗАО, ЗАО и ЮАО

Причины удаления катализатора

Удаление катализатора может потребоваться, если он вышел из строя. О его поломке сообщит контрольная лампа на приборной панели. Далее проводится диагностика, с помощью которой можно подтвердить или опровергнуть наличие поломки. Кроме того, неисправность данного изделия можно определить по следующим признакам:

силовая установка потребляет много топлива;

силовая установка работает нестабильно.

Также необходимость в замене катализатора возникает при проведении тюнинга двигателя для увеличения мощности.

Есть ли преимущества у автомобиля без катализатора

Однозначно, есть. Например, без этой детали двигатель становится более живым, отзывчивым на педаль газа. Более того, отсутствие катализатора положительно сказывается на потреблении топлива (меньше расход). Вместе с тем, увеличивается и мощность ДВС. Рекомендуем вам за ремонтом катализатора обращаться в проверенную компанию.

Демонтаж катализатора

В этой статье рассмотрим, как произвести замену катализатора самостоятельно. Рассмотрим советы по установке катализатора по пунктам: