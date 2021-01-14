Ремонт и замена катализатора в СЗАО, ЗАО и ЮАО

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Евгений
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Ремонт и замена катализатора в СЗАО, ЗАО и ЮАО

Причины удаления катализатора

Удаление катализатора может потребоваться, если он вышел из строя. О его поломке сообщит контрольная лампа на приборной панели. Далее проводится диагностика, с помощью которой можно подтвердить или опровергнуть наличие поломки. Кроме того, неисправность данного изделия можно определить по следующим признакам:

  • силовая установка потребляет много топлива;
  • силовая установка работает нестабильно.

Также необходимость в замене катализатора возникает при проведении тюнинга двигателя для увеличения мощности. 

Есть ли преимущества у автомобиля без катализатора

Однозначно, есть. Например, без этой детали двигатель становится более живым, отзывчивым на педаль газа. Более того, отсутствие катализатора положительно сказывается на потреблении топлива (меньше расход). Вместе с тем, увеличивается и мощность ДВС. Рекомендуем вам за ремонтом катализатора обращаться в проверенную компанию.

Демонтаж катализатора

В этой статье рассмотрим, как произвести замену катализатора самостоятельно. Рассмотрим советы по установке катализатора по пунктам:

  1. находим датчики лямбда зонда и выкручиваем их. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредился внутренний керамический элемент.
  2. при обратном вкручивании этих датчиков следует быть аккуратным – обращаем внимание на то, что провода могут перекрутиться, и это приведет к сбоям в системе
  3. Установка пламегасителя – очень тонкая работа. Во-первых, надо правильно подобрать размер, чтобы не навредить целостности и геометрии всей системы
  4. Керамический катализатор – очень хрупкое изделие. После его демонтажа наверняка останутся мелкие частицы. Их лучше убирать при помощи пылесоса – так эффективнее и быстрее.
  5. Советуем удалять сразу два катализатора. Поскольку если удален первый, то и второй уже ни к чему. К тому же, при демонтаже двух изделий автовладелец навсегда забудет об этой проблеме. 
  6. Если есть желание удалить катализатор самостоятельно, в этом случае надо сделать все осторожно, а все процедуры разделить на несколько этапов. Например, первым делом не забываем убрать деталь, на которой установлен сам катализатор. Дело в том, что катализатор гораздо удобнее выбивать на земле – так меньше вероятности, что в нем останутся частицы керамики. 
  7. Катализатор выбивается через специальное отверстие. В качестве инструмента для этого подойдет монтировка, длинная отвертка или молоток. 
  8. Если катализатор металлический, как на BMW, то понадобится болгарка или сварка. 
  9. Как правило, после демонтажа катализатора необходима перепрошивка с помощью диагностического сканера. Если его нет, сбрасываем ошибку отключением клемм аккумуляторной батареи.

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