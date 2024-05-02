Морковно-творожный пирог. Диетический рецепт без муки и сахара: здоровый и вкусный

Морковный пирог может быть источником клетчатки, калия, витаминов А, В, Е и других полезных веществ. Однако его польза зависит от ингредиентов, которые используются при приготовлении.

Морковный пирог, содержащий малое количество сахара и жиров, может быть частью здорового рациона. Как мы помним, употребление большого количества сахара и жиров может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

В целом, морковный пирог — это вкусное лакомство, которое может быть частью сбалансированного рациона. Важно учитывать его калорийность и состав при планировании питания. Испечем вместе диетический творожно-морковный пирог.

Ингредиенты для теста:

Яйцо — 2 шт.;

Морковь — 120 г;

Творог — 200 г;

Овсяные отруби — 20 г;

Кунжутное волокно — 10 г;

Финики — 7 шт.;

Разрыхлитель — 1/2 ч.л.

Ингредиенты для крема:

Рикотта — 400 г;

Йогурт — 3 ст.л.

Приготовление творожно-морковного пирога:

Натираем на мелкой терке морковь, очищаем от зерен и мелко нарезаем финики, смешиваем. Разбиваем в морковную смесь яйца, добавляем творог, овсяные отруби и кунжутное волокно.

Высыпаем в смесь разрыхлитель, перемешиваем до однородности все компоненты и оставляем на 20 минут. Распределяем тесто тонким слоем по противню, застеленному пергаментом.

Выпекаем корж при 180 градусах 20-25 минут. Делим корж на 5 равных частей. Для крема взбиваем йогурт с рикоттой, кладем в кондитерский мешок.

Каждый корж смазываем кремом, собираем слои пирога.

Для украшения можно посыпать верхушку пирога грецкими орехами. Этот пирог похож на торт, при этом имеет мало калорий и много пользы.