Морковно-творожный пирог. Диетический рецепт без муки и сахара: здоровый и вкусный

Морковный пирог может быть источником клетчатки, калия, витаминов А, В, Е и других полезных веществ. Однако его польза зависит от ингредиентов, которые используются при приготовлении.
Морковный пирог, содержащий малое количество сахара и жиров, может быть частью здорового рациона. Как мы помним, употребление большого количества сахара и жиров может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.
В целом, морковный пирог — это вкусное лакомство, которое может быть частью сбалансированного рациона. Важно учитывать его калорийность и состав при планировании питания. Испечем вместе диетический творожно-морковный пирог.
Ингредиенты для теста:
- Яйцо — 2 шт.;
- Морковь — 120 г;
- Творог — 200 г;
- Овсяные отруби — 20 г;
- Кунжутное волокно — 10 г;
- Финики — 7 шт.;
- Разрыхлитель — 1/2 ч.л.
Ингредиенты для крема:
- Рикотта — 400 г;
- Йогурт — 3 ст.л.
Приготовление творожно-морковного пирога:
Натираем на мелкой терке морковь, очищаем от зерен и мелко нарезаем финики, смешиваем. Разбиваем в морковную смесь яйца, добавляем творог, овсяные отруби и кунжутное волокно.
Высыпаем в смесь разрыхлитель, перемешиваем до однородности все компоненты и оставляем на 20 минут. Распределяем тесто тонким слоем по противню, застеленному пергаментом.
Выпекаем корж при 180 градусах 20-25 минут. Делим корж на 5 равных частей. Для крема взбиваем йогурт с рикоттой, кладем в кондитерский мешок.
Каждый корж смазываем кремом, собираем слои пирога.
Для украшения можно посыпать верхушку пирога грецкими орехами. Этот пирог похож на торт, при этом имеет мало калорий и много пользы.