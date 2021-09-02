Ремонт квартир в Тюмени недорого может стоить. Откуда я знаю? Просто мы подобные услуги сами предоставляем и гарантируем что качество работ будет на достаточном уровне. Конечно вы можете сказать, а почему именно нам можно доверять и это правильный вопрос. В данной статье расскажем мы про рынок услуг именно в Тюмени и почему именно у нас стоит заказывать услуги, так как лучше нас вы точно никого не найдете.

Команда профессионалов

Мы на рынке услуг довольно давно и сумели собрать специалистов из разных отраслей. Если вам нужен электрик или сантехник, то знайте у нас есть они и они очень крутые. Дело в том, что мы платим очень хорошие заработные платы нашим сотрудникам и у нас стараются работать чтобы такие заработки не потерять. В тоже время начальник берет себе минимум денег, а все для того, чтобы его дело постоянно развивалось. Благодаря этому у нас работают очень опытные мастера, которые сделают вам ремонт в квартире просто нереально легким. Не важно вам нужен дизайн интерьера или просто покрасить стены мы все равно сможем вам помочь, та как мастеров у нас много. На данный момент у нас в штате работает 20 человек постоянных и еще 10 временных или сезонных рабочих. У каждого профессиональный опыт в сфере не менее 10 лет. Естественно за такое время они смогли отточить свои навыки до такой степени, что лучше них вряд ли кто-то сделает. Если мы не можем сделать какую-то операцию, то мы или привлекаем наших партнеров или вообще не берем такие заказы. Нам важнее чтобы клиент всегда оставался довольным, чем по больше денег заработать на заказе.

Сколько стоит ремонт квартиры в Тюмени?

Ремонт квартиры — это достаточно дорогое дело, не каждый человек сможет себе позволить нанимать хорошего мастера за большие деньги. Но есть выход! Закажите нас и у вас не будет проблем с качественным выполнением работ. Мы конечно берем больше чем множество наших конкурентов, но зато у нас и качество работ намного выше чем у всех других. Вы также можете наши работы заказать в рассрочку и даже материалы через нас заказать также и платить до полугода в рассрочку без переплат! Как по мне выгоднее предложения сложно найти, если хочется хороший и красивый ремонт вы думаю уже знаете у кого заказывать! Для заказа просто позвоните по номеру телефона на сайте и составьте простую заявку. Мастер выедет к вам домой быстро и сделаете замеры. После утверждения сметы вы оплачиваете счет и мы начинаем работать.