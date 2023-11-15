Сегодня редакция «Со Вкусом» предлагает вам приготовить салат, в состав которого входят очень разные по характеристикам и ароматным свойствам ингредиенты. На первый взгляд кажется, что эти продукты совершенно несочетаемы. Однако это не так: подобная комбинация не оставляет равнодушным никого. Многослойный салат с киви и курицей получается очень ярким, легким и достаточно сочным.

В этой закуске все компоненты становятся кулинарной гармонией, которая делает готовое блюдо уникальным и очень вкусным. Итак, в состав салата входит 6 ингредиентов и заправка. Невероятную мягкость блюду придают куриная грудка и яйца, киви же с морковью по-корейски добавляет насыщенности и необычного аромата. Яблоко обеспечивает легкую кислинку, а полутвердый сыр вносит особую пикантность в блюдо.

Многослойный салат с киви и курицей: моменты приготовления

Вместо магазинного майонеза, естественно, лучше приготовить свой домашний майонезный соус. Для более диетического варианта заправки используйте низкокалорийную сметану (густой йогурт) вперемешку с соевым соусом и дижонской горчицей. По желанию можете добавить слой орехов или зелени. Получится тоже очень интересно!

Ингредиенты

Куриное филе500 г Яйцо3 шт. Майонез по вкусу Киви3 шт. Яблоко1 шт. Твердый сыр150 г Морковка по-корейски80 г

Приготовление

Куриное филе помойте, удалите лишние шкурки и пленки, отварите его с лавровым листом в слегка подсоленной воде. Остудите мясо в бульоне и порежьте на маленькие кубики. Яйца отварите вкрутую. Затем остудите и почистите. Отделите белки от желтков. Белки натрите на средней терке, а желтки измельчите вилкой. Яблоко помойте, очистите и натрите соломкой. Для данного блюда желательно выбирать плоды сладких сортов. Киви помойте, удалите шкурку и порежьте кубиками (полукольцами). Сыр натрите на средней терке. Выбирайте для салата полутвердый сыр по типу Российского или Голландского. Первым слоем выложите куриное филе, далее — обильно смажьте его майонезом. Затем положите несколько долек киви, а остальные кусочки оставьте для украшения. На третий слой утрамбуйте белки, смажьте и его майонезом. Далее выложите натертое яблоко. Затем идет слой сыра с майонезом и морковка по-корейски. В конце украсьте салат желтком и остатками киви.

Готовый салат отправьте в холодильник минимум на 40 минут, чтобы он как следует пропитался. Поверьте, такая оригинальная закуска 100 % поразит ваших гостей на Новый год. Рецепт настолько прост и понятен, что вы точно захотите его приготовить еще раз. Ранее мы рассказывали о любимом салате Дженнифер Энистон (для красивой фигуры).