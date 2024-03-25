Рецепт и рекомендации: сколько времени варить креветки

Особенное блюдо / Фото unsplash
Ингредиенты:
– 500 грамм креветок:
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли.
Приготовление:
- Промойте креветки под холодной водой, очистите их от оболочки и кишечника.
- В большой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль и дайте ей раствориться.
- Положите креветки в кипящую воду.
- Варите креветки до того времени, пока они не станут розовыми и твердыми.
- После варки откиньте воду и быстро охладите креветки под холодной водой или в ледяной ванночке.
- Теперь ваши креветки готовы к подаче. Они прекрасно подходят к соусам или могут быть использованы как отдельное блюдо.
Салат, который вы точно захотите приготовить: прости рецепт, который получится у каждого.