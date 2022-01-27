Ремонт сотовых телефонов в Минске

Проблема с записью звонков

Пользователи Honor 7C столкнулись с проблемой, из-за которой они не могли записывать свои телефонные звонки, если у них была включена команда «Окей, Google». Если вы все еще сталкиваетесь с проблемой, скорее всего, вы не обновили свое устройство до последней версии.

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В сентябре компания Honor выпустила обновление для решения этой проблемы, поэтому мы рекомендуем проверить наличие обновлений OTA и установить последнее обновление версии [ 8.0.0.155 ] на ваше устройство.

Вы сможете без проблем записывать свои телефонные звонки после установки последнего обновления OTA.

Отставание и заикание при общем использовании

Несколько пользователей сообщают, что их устройство Honor 7C тормозит и время от времени зависает, даже если на устройстве не запущены приложения с интенсивным использованием процессора / графического процессора. Если вы столкнулись с задержкой при навигации по пользовательскому интерфейсу или переключении между приложениями на вашем Honor 7C, то вот несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы обеспечить бесперебойную работу на Honor 7C.

Возможные решения: