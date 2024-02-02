Печеночный торт классический

Печеночный торт – это интересное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Такое угощение можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классический печеночный торт из куриной печени

Классический печеночный торт из куриной печени порадует вас не только ярким вкусом, но и удивительными питательными свойствами. После такого блюда точно никто не останется голодным. Обязательно попробуйте приготовить угощение по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Куриная печень 600 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Манная крупа 2 ст.л.

Молоко коровье 50 мл.

Масло растительное для жарки

Лук репчатый 400 гр.

Морковь 400 гр.

Соль по вкусу

Смесь перцев по вкусу

Майонез по вкусу

Петрушка 5 гр.

Шаги 60 мин.

Классический печеночный торт легко можно приготовить в домашних условиях. Промываем и очищаем куриную печень, затем прокручиваем ее через мясорубку. В полученную массу выкладываем манную крупу и хорошенько перемешиваем. Сюда же разбиваем куриные яйца, вливаем молоко, добавляем соль и смесь перцев. Снова все хорошенько перемешиваем оставляем на 15 минут для разбухания манки. Очищенный репчатый лук мелко рубим ножом. Морковку натираем на терке с крупными зубчиками. Обжариваем овощи в сковороде с растительным маслом до мягкости. Солим и перчим по вкусу. Далее необходимо пожарить печеночные блины. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно вливаем сюда печеночное тесто. Обжариваем блинчики с обеих сторон до румянца. Теперь начинаем формировать торт. Каждый блин обмазываем обжаренными овощами и поливаем майонезом. Повторяем слои торта и украшаем сверху майонезной сеточкой и зеленью. Ставим в холодильник для пропитки. Классический печеночный торт из куриной печени готов. Нарезайте и угощайтесь!

Печеночный торт из говяжьей печени на сковороде

Печеночный торт из говяжьей печени на сковороде послужит идеальной кулинарной идеей для вашего домашнего или праздничного стола. Такое блюдо выйдет вкусным, сытным и аппетитным. Приготовить его несложно. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печень говяжья – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 3 ст.л.

Молоко коровье – 30 мл.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Майонез – 150 гр.

Зелень – 30 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты для нашего торта.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем зелень, затем мелко рубим ее ножом.

Шаг 3. Мелкими кубиками нарезаем репчатый лук, морковку натираем на крупной терке.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи до мягкости около 5 минут.

Шаг 5. Очищаем и промываем печень, далее перемалываем ее до однородного состояния. Добавляем сюда яйца, муку, молоко, соду и соль. Вымешиваем тесто.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно вливаем сюда печеночное тесто.

Шаг 7. Обжариваем печеночные блины до румянца с одной стороны, переворачиваем и готовим до корочки с другой стороны.

Шаг 8. Таким образом жарим все блины.

Шаг 9. Начинаем формировать торт. На каждый блин выкладываем начинку из лука и моркови, поливаем майонезом.

Шаг 10. Повторим таким образом все слои. Верхний корж обмазываем сливочным маслом.

Шаг 11. Посыпаем поверхность торта измельченной зеленью.

Шаг 12. Сверху украшаем паутинкой из майонеза и убираем в холодильник для пропитки.

Шаг 13. Печеночный торт из говяжьей печени на сковороде готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Торт из свиной печени в домашних условиях

Торт из свиной печени в домашних условиях получается интересным по вкусу, питательным и ярким. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным, а приготовить его сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень свиная – 250 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 300 мл.

Мука – 6 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Соль – 0,5 ч.л.

Майонез – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем свиную печень до полной готовности, далее перекручиваем ее через мясорубку.

Шаг 2. К полученной массе отправляем молоко, куриные яйца и соль. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 3. Также всыпаем сюда указанное количество просеянной муки.

Шаг 4. Вымешиваем тесто до однородности и вливаем в него столовую ложку растительного масла. Снова перемешиваем.

Шаг 5. Из полученного теста жарим тонкие румяные блинчики на сковороде. Затем их выкладываем друг на друга, хорошенько обмазываем майонезом.

Шаг 6. Поверхность торта также обмазываем майонезом. Убираем заготовку в холодильник для пропитки.

Шаг 7. Торт из свиной печени в домашних условиях готов. Делите на порции и угощайтесь!

Печеночный торт с морковью и луком

Печеночный торт с морковью и луком – это очень вкусная и сытная кулинарная идея для вашего стола. Кроме того, такое угощение несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень куриная – 600 гр.

Яйцо – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Мука – 4 ст.л.

Майонез – 6 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – 0,75 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Зелень – 6 веток.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Репчатый лук мелко рубим ножом, морковку натираем на терке. Печень хорошенько промываем и очищаем.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем до мягкости лук с морковью.

Шаг 3. Кусочки подготовленной печени перемалываем в блендере или мясорубке. К полученный массе отправляем просеянную муку, яйца, соль и перец.

Шаг 4. Тщательно все перемешиваем. Получаем однородное печеночное тесто.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно вливаем сюда тесто.

Шаг 6. Обжариваем румяные блинчики с обеих сторон.

Шаг 7. Продолжаем жарить, пока не закончится все тесто.

Шаг 8. В глубокой миске соединяем майонез с измельченным чесноком, перемешиваем.

Шаг 9. Начинаем собирать печеночной торт. На плоскую тарелку выкладываем корж и обмазываем его майонезом с чесноком.

Шаг 10. На этот слой выкладываем обжаренные овощи. Таким образом повторяем все слои. Поверхность торта обмазываем майонезом и посыпаем измельченной зеленью. Убираем в холодильник для пропитки.

Шаг 11. Печеночный торт с морковью и луком готов. Можно подавать к столу!

Печеночный торт с чесноком и майонезом

Печеночный торт с чесноком и майонезом отличается насыщенным вкусом, питательными свойствами и привлекательным видом. Такая закуска подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Печень куриная – 1 кг.

Яйцо – 3 шт.

Лук репчатый средний – 6 шт.

Молоко коровье – 500 мл.

Мука – 160 гр.

Масло растительное – для жарки.

Морковь – 4 шт.

Грибы шампиньоны – 500 гр.

Чеснок – 6 зубчиков.

Майонез – 150 гр.

Зелень – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем очищаем куриную печень, далее прокручиваем ее через мясорубку или измельчаем в блендере.

Шаг 2. В полученную массу добавляем соль, перец, молоко и куриные яйца. Вымешиваем тесто до однородности.

Шаг 3. Далее из этого теста порционно обжариваем тонкие румяные блинчики на сковороде.

Шаг 4. Для начинки измельчаем лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.

Шаг 5. Мелко рубим грибы и обжариваем их в отдельной сковороде до готовности. Затем перемешиваем с луком и морковью.

Шаг 6. В глубокой тарелке перемешиваем майонез с чесноком. Также мелко рубим ножом зелень.

Шаг 7. Начинаем формировать торт. Каждый блин обмазываем чесночным майонезом и начинкой из овощей и грибов, немного посыпаем зеленью. Таким образом складываем весь торт и сверху украшаем зеленью и кусочками грибов. Убираем в холодильник для пропитки.

Шаг 8. Печеночный торт с чесноком и майонезом готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Торт из куриной печени с молоком

Торт из куриной печени с молоком выходит интересным по вкусу, питательным и аппетитным. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным, а приготовить его не составит особого труда. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печень куриная – 700 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Мука – 1 ст.

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Майонез – 250 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем куриную печень, после прокручиваем ее через мясорубку или измельчаем с помощью блендера.

Шаг 2. В полученную массу разбиваем куриные яйца и вливаем молоко, хорошенько все перемешиваем.

Шаг 3. Сюда же отправляем просеянную муку, снова вымешиваем и на время оставляем. Затем из этого теста обжариваем тонкие румяные блинчики.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковку. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 5. К овощам выкладываем майонез и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Складываем печеночные блины друг на друга, обильно обмазываем их овощами с майонезом. Убираем в холодильник для пропитки.

Шаг 7. Торт из куриной печени с молоком готов. Подавайте к столу!

Печеночный торт с грибами

Печеночный торт с грибами порадует ярким вкусом, питательными свойствами и привлекательным видом. Такая закуска подойдет как для домашнего, так и праздничного стола. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печень куриная – 600 гр.

Грибы шампиньоны – 450 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Картофель – 130 гр.

Яйцо – 2 шт.

Майонез – 150 гр.

Мука – 3 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для украшения:

Сыр твердый – 50 гр.

Яйцо – 2 шт.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем картофель и репчатый лук (одну луковицу). Овощи разделываем на части.

Шаг 3. Промываем и очищаем печень, разделываем ее на небольшие кусочки.

Шаг 4. Куски печени выкладываем в чашу блендера вместе с луком и картофелем. Перемалываем до однородности.

Шаг 5. В полученную массу всыпаем просеянную муку, разбиваем куриные яйца, добавляем соль и перец. Тщательно вымешиваем до однородности.

Шаг 6. Из полученного теста обжариваем тонкие румяные блины.

Шаг 7. Складываем готовые блины друг на друга. В это время займемся приготовлением начинки.

Шаг 8. Очищаем оставшийся репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 9. Промываем грибы и также некрупно их нарезаем.

Шаг 10. Разогреваем сковородку с растительным маслом и жарим на нем грибы около 5 минут до испарения влаги.

Шаг 11. К грибам отправляем лук и жарим все вместе еще 5 минут на умеренном огне.

Шаг 12. Дополняем грибы с луком солью и перцем. Затем их остужаем.

Шаг 13. В глубокой миске обжаренные продукты соединяем с майонезом и измельченным чесноком.

Шаг 14. Начинаем формировать торт. Печеночный блин обмазываем нашей грибной начинкой.

Шаг 15. Таким образом повторяем все слои. Убираем торт для пропитки в холодильник, далее его украшаем тертым сыром, отварными яйцами и зеленью.

Шаг 16. Печеночный торт с грибами готов. Нарезайте и подавайте к столу!

Печеночный торт в духовке

Печеночный торт в духовке – это оригинальная кулинарная идея для вашего праздника или домашнего стола. Блюдо точно никого не оставит равнодушным. Чтобы приготовить его в духовке, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печень куриная – 700 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Крупа манная – 100 гр.

Молоко коровье/кефир – 100 мл.

Сметана – 300 гр.

Майонез – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем печень, после измельчаем ее в мясорубке или блендере.

Шаг 2. В полученную массу отправляем манную крупу и вливаем молоко.

Шаг 3. Хорошенько все перемешиваем и оставляем на 30 минут для разбухания.

Шаг 4. Очищенный репчатый лук нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 5. Морковку пропускаем через терку с крупными зубчиками.

Шаг 6. Лук с морковью обжариваем на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 7. Подготовленную печеночную массу дополняем солью, перцем, перемешиваем. Половину теста переливаем в смазанную растительным маслом форму для выпекания.

Шаг 8. На слой из печеночного теста выкладываем обжаренные овощи.

Шаг 9. Заливаем это все оставшимся тестом и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Шаг 10. В это время приготовим заливку. Для этого сметану соединяем с майонезом, яйцом и специями. Хорошенько вымешиваем.

Шаг 11. За 20 минут верхушка нашего торта схватится.

Шаг 12. Вливаем на заготовку заливку и отправляем блюдо в духовку еще на 30 минут.

Шаг 13. Печеночный торт в духовке готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Печеночный торт с манкой

Печеночный торт с манкой – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола. Такое блюдо выйдет невероятно вкусным, питательным и привлекательным. Приготовить его несложно. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печень говяжья – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Крупа манная – 1 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Майонез – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную промытую печень прокручиваем через мясорубку и соединяем ее с измельченным луком и чесноком. Лук можно также прокрутить через мясорубку.

Шаг 2. Перемешиваем массу и дополняем яйцом, солью, перцем и манной крупой. Снова все перемешиваем.

Шаг 3. В эту же массу вмешиваем просеянную пшеничную муку.

Шаг 4. Оставляем тесто на 15 минут для разбухания манной крупы.

Шаг 5. В отдельной глубокой миске соединяем майонез и чеснок. Перемешиваем.

Шаг 6. Для второй начинки натираем на терке морковку, также перемешиваем ее с чесноком и майонезом.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно вливаем печеночное тесто. Обжариваем тонкие блины до румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Начинаем формировать торт. На плоскую тарелку выкладываем первый блин и обмазываем его чесночным майонезом.

Шаг 9. Далее обмазываем блин заготовкой из моркови.

Шаг 10. Таким образом повторяем все слои и обмазываем весь торт майонезом с чесноком.

Шаг 11. Сверху наше угощение посыпаем тертым отварным яйцом. Убираем заготовку в холодильник для пропитки.

Шаг 12. Печеночный торт с манкой готов. Нарезайте порционными кусочками и пробуйте!

Печеночный торт с творожным сыром

Печеночный торт с творожным сыром – это очень вкусная и оригинальная кулинарная идея для вашего стола. Кроме того, такое блюдо подойдет для праздничного меню. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печень куриная – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 1 ст.

Масло растительное – для жарки.

Кабачок средний – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр творожный – 200 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Майонез – 100 гр.

Петрушка – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Чеснок сушеный – по вкусу.

Молоко коровье – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем печень, очищаем ее и выкладываем в высокую емкость.

Шаг 2. Далее печень перемалываем с помощью погружного блендера.

Шаг 3. Необходимо получить однородную гладкую массу.

Шаг 4. Сюда же разбиваем куриные яйца и продолжаем взбивать.

Шаг 5. Подготовим соль и специи по списку.

Шаг 6. Всыпаем все специи в нашу массу.

Шаг 7. Вливаем молоко и снова перемешиваем.

Шаг 8. Добавляем указанное количество просеянной муки.

Шаг 9. Еще раз все взбиваем с помощью погружного блендера.

Шаг 10. Подготовим немного растительного масла и кисточку. Это пригодится для смазывания сковороды.

Шаг 11. Разогреваем сковороду и смазываем ее растительным маслом. Порционно вливаем сюда печеночное тесто.

Шаг 12. Жарим румяный блинчик с обеих сторон.

Шаг 13. Таким образом обжариваем все остальные блины.

Шаг 14. Складываем друг на друга и на время отставляем в сторону.

Шаг 15. Небольшие кабачки промываем и очищаем.

Шаг 16. Далее натираем их на терке и отжимаем от лишней влаги.

Шаг 17. К кабачкам выкладываем измельченный лук и тертую морковь. Морковку можно использовать в замороженном или свежем виде.

Шаг 18. Далее овощи обжариваем на растительном масле мультиварке или на сковороде 15 минут.

Шаг 19. Добавляем соль по вкусу.

Шаг 20. Сюда же погружаем кусочек сливочного масла, перемешиваем.

Шаг 21. Промываем и обсушиваем зелень, мелко рубим его ножом.

Шаг 22. Приступим к сборке торта. Первый слой обмазываем творожным сыром.

Шаг 23. Далее на него выкладываем обжаренные овощи тонким ровным слоем.

Шаг 24. Таким образом повторяем все слои и весь торт обмазываем сыром. Украшаем измельченной зеленью. Убираем заготовку в холодильник для пропитки.

Шаг 25. Печеночный торт с творожным сыром готов. Подавайте к столу!