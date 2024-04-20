Описание приготовления:
Обязательно дайте торту постоять, тогда он пропитается и будет нежным. Клубнику выбирайте хорошо поспевшую, без вмятин и повреждений, но плотную. Украсить верх торта можно не только шоколадом, но и рублеными орехами или кокосовой стружкой или вообще оставить белым.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Без выпечки
Состав / Ингредиенты:
- Зефир 300 Грамм
- Сливки 250 Миллилитров (33% жирности)
- Клубника 150 Грамм
- Шоколад По вкусу (любой)
Количество порций 6
Калорийность
180 ккал
Калорийность
3 г
Белки
1 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт из зефира с клубникой без выпечки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта из зефира с клубникой без выпечки. Ягоды переберите, сполосните и дайте им полностью высохнуть на полотенце.
Зефир разделите на две половинки и каждую разрежьте вдоль на две части.
На сервировочное блюдо разложите зефир в один слой. Пространство закройте частями зефира.
Сливки взбейте в пышную массу и смажьте верх зефирного слоя частью сливок.
У клубники удалите хвостики, порежьте ее на кусочки. Разложите часть ягод поверх взбитых сливок.
Выложите следующий слой зефира.
Продолжайте собирать торт в той же последовательности. Верхним слоем должен быть зефир. Покройте бока и верх торта оставшимися сливками и уберите в холодильник на 2 часа. После этого посыпьте торт тертым шоколадом, украсьте по своему усмотрению и подавайте к столу.
Приятного аппетита!