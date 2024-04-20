Описание приготовления:

Обязательно дайте торту постоять, тогда он пропитается и будет нежным. Клубнику выбирайте хорошо поспевшую, без вмятин и повреждений, но плотную. Украсить верх торта можно не только шоколадом, но и рублеными орехами или кокосовой стружкой или вообще оставить белым.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Без выпечки

Состав / Ингредиенты:

Зефир 300 Грамм

Сливки 250 Миллилитров (33% жирности)

Клубника 150 Грамм

Шоколад По вкусу (любой)

Количество порций 6

Калорийность

180 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт из зефира с клубникой без выпечки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта из зефира с клубникой без выпечки. Ягоды переберите, сполосните и дайте им полностью высохнуть на полотенце.

Зефир разделите на две половинки и каждую разрежьте вдоль на две части.

На сервировочное блюдо разложите зефир в один слой. Пространство закройте частями зефира.

Сливки взбейте в пышную массу и смажьте верх зефирного слоя частью сливок.

У клубники удалите хвостики, порежьте ее на кусочки. Разложите часть ягод поверх взбитых сливок.

Выложите следующий слой зефира.

Продолжайте собирать торт в той же последовательности. Верхним слоем должен быть зефир. Покройте бока и верх торта оставшимися сливками и уберите в холодильник на 2 часа. После этого посыпьте торт тертым шоколадом, украсьте по своему усмотрению и подавайте к столу.

Приятного аппетита!