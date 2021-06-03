Ремонт техники Apple по технологиям производителя

Перестал работать датчик приближения iPhone: что делать?

Каждый производитель смартфонов старается максимально улучшить пользовательский опыт. Наибольших успехов в этом добились инженеры компании Apple. Их системы работаю безотказно, и особенно это видно по работе датчика приближения.

Чтобы подготовить качественный материал для наших читателей, мы проконсультировались с service-apple.kz. Это профессиональный сервис центр apple Астана, специализирующийся на ремонте техники компании Apple. Теперь мы расскажем действительно достоверную информацию, поэтому информация стоит вашего времени.

Датчики приближения отвечают за блокировку экрана при звонках. Когда пользователь общается с кем-то через сенсорный смартфон, любое движение мышцей лица или ухом может расцениваться дисплеем, как нажатие пальцем. Поднесенный к уху телефон просто блокируется. Если этого не будет происходить, пользователь не сможет нормально и долго разговаривать.

Причины отказа датчика приближения в iPhone

Другое название датчика приближения — датчик света. То есть, чтобы он сработал, на него просто должен перестать попадать свет. Когда это случается, система автоматически блокирует дисплей iPhone.

Есть несколько возможных ситуаций, в которых датчик света отказывает:

Программные ошибки и сбои при установке обновлений. Физическое повреждение модуля датчика света или его шлейфа подключения. Ошибки в использовании сторонних аксессуаров.

Просто отлично, если читатель столкнулся с последним пунктом. Обычно это какие-то слишком креативные защитные чехлы или неправильная наклейка стекол и пленок. Если что-то просто сверху перекрывает датчик, он не может сработать. Выход — переклейте защиту или снимите чехол.

Что касается программных ошибок, то от них есть фактически «встроенная защита» в саму мобильную операционную систему iOS. Проблемы случаются, но редко. Тут можно либо полностью переустановить операционку, либо выполнить полное восстановление через режим DFU. Для начала, просто перезагрузите iPhone, но если не поможет, перед более серьезными операциями, обязательно создайте резервную копию.

Самый плохой вариант неисправности датчика освещения — технические проблемы. Опять же, в самом датчике просто нечему ломаться. Поломки возникают после сильных ударов или падений смартфона. В таких случаях, редко происходят поломки только датчика освещенности, но и он может пострадать. Если проблема кроется в этом, придется полностью заменять модуль, с остальными поломанными деталями.

Что касается самого процесса ремонта, то если вы думаете, что сможете самостоятельно в домашних условиях все исправить, то приготовьтесь к покупке нового iPhone. Экономия на достаточно недорогом ремонте приводит к полной неисправности смартфона.

Лучше обратиться в профессиональный сервисный центр service-apple.kz. Здесь сначала точно диагностируют неисправность, а только потом принимают решение, как и что ремонтировать. Если не хотите тратить много денег на ремонт, забирайте скидку. Всегда приятно дополнительно сэкономить, без ущерба качеству услуг.