Курица по-азиатски. Красивое блюдо, ресторанная подача: вкусно и просто

Когда мы слышим про азиатскую кухню, то обычно представляем суши, вок, разные экзотические яства. Но, помимо рыбы и риса азиаты любят курицу. Мясо птицы потребляется в Корее, Китае и Японии в очень большом количестве. При этом, азиаты не устают следовать традициям, поэтому даже куриное мясо предпочитают то, которое недавно приехало с ферм.

Из курицы создаются не только супы, дополнения к рису, но и разный фастфуд. Обжаривают и тушат курицу, как правило, в соевом соусе с множеством добавок.

Недавно данный способ готовки и маринада курицы пришел в Европу и стал одним из самых актуальных. Приготовим вместе курицу по-азиатски.

Ингредиенты:

Куриное филе — 1 кг;

Лук — 400 г;

Перемолотые томаты — 700 г;

Чеснок — 4 зубчика;

Кинза свежая — 20 г;

Петрушка свежая — 20 г;

Соевый соус — 150 мл;

Растительное масло — 100 мл;

Кунжут — 2 ч.л.;

Молотая острая паприка;

Имбирь сушеный — ½ ч.л.;

Черный молотый перец;

Молотый кориандр — ½ ч.л.;

Паприка сладкая молотая — 1 ч.л.;

Соль;

Сахар — 1 ч.л.;

Глутамат натрия — 1 ч.л.;

Острый перец свежий.

Приготовление:

Нарезаем тонкими перьями лук, обжариваем в сковороде на растительном масле при сильном огне. Жарим лук до мягкости примерно 2 минуты.

Нарезаем небольшими пластинами куриное филе. Выкладываем из сковороды лук, выливаем масло и соевый соус. На максимальном огне обжариваем куриное мясо 5 минут.

Шинкуем кинзу и петрушку, добавляем к мясу вместе с томатным соусом.

К курице выкладываем обжаренный лук, кунжут, соль и сахар.

Не забываем добавить также глюконат натрия.

Накрываем курицу крышкой и тушим 5 минут. Высыпаем в курицу молотую острую паприку, имбирь сушеный, черный молотый перец, молотый кориандр, паприку, острый перец.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем к курице и перемешиваем со специями. Оставляем курицу под крышкой на огне ниже среднего на 20 минут.

Подавать курицу по-азиатски лучшего всего с рисом.

Это отличное сочетание, которое раскроет все вкусы данного блюда.