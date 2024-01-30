Курица по-азиатски. Красивое блюдо, ресторанная подача: вкусно и просто

Когда мы слышим про азиатскую кухню, то обычно представляем суши, вок, разные экзотические яства. Но, помимо рыбы и риса азиаты любят курицу. Мясо птицы потребляется в Корее, Китае и Японии в очень большом количестве. При этом, азиаты не устают следовать традициям, поэтому даже куриное мясо предпочитают то, которое недавно приехало с ферм.
Из курицы создаются не только супы, дополнения к рису, но и разный фастфуд. Обжаривают и тушат курицу, как правило, в соевом соусе с множеством добавок.
Недавно данный способ готовки и маринада курицы пришел в Европу и стал одним из самых актуальных. Приготовим вместе курицу по-азиатски.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 1 кг;
- Лук — 400 г;
- Перемолотые томаты — 700 г;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Кинза свежая — 20 г;
- Петрушка свежая — 20 г;
- Соевый соус — 150 мл;
- Растительное масло — 100 мл;
- Кунжут — 2 ч.л.;
- Молотая острая паприка;
- Имбирь сушеный — ½ ч.л.;
- Черный молотый перец;
- Молотый кориандр — ½ ч.л.;
- Паприка сладкая молотая — 1 ч.л.;
- Соль;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Глутамат натрия — 1 ч.л.;
- Острый перец свежий.
Приготовление:
Нарезаем тонкими перьями лук, обжариваем в сковороде на растительном масле при сильном огне. Жарим лук до мягкости примерно 2 минуты.
Нарезаем небольшими пластинами куриное филе. Выкладываем из сковороды лук, выливаем масло и соевый соус. На максимальном огне обжариваем куриное мясо 5 минут.
Шинкуем кинзу и петрушку, добавляем к мясу вместе с томатным соусом.
К курице выкладываем обжаренный лук, кунжут, соль и сахар.
Не забываем добавить также глюконат натрия.
Накрываем курицу крышкой и тушим 5 минут. Высыпаем в курицу молотую острую паприку, имбирь сушеный, черный молотый перец, молотый кориандр, паприку, острый перец.
Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем к курице и перемешиваем со специями. Оставляем курицу под крышкой на огне ниже среднего на 20 минут.
Подавать курицу по-азиатски лучшего всего с рисом.
Это отличное сочетание, которое раскроет все вкусы данного блюда.