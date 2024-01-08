Интересный торт без пропитки

Заметили, что сейчас очень популярно готовить еду дома? Еще каких-то лет 5 назад я предпочла бы уделить внимание семье, работе, но никак не кухне. Ведь любое блюдо можно заказать в ресторане. Но сейчас молодые девушки готовят и публикую все в Сети. Экзотический салат, интересный торт, курицы, запеченная по-особенному… Рецепты один лучше другого!

Конечно, такая тенденция не может не радовать. Лично я часто черпаю вдохновение у фуд-блогеров. Именно благодаря одному из них я и познакомилась с восхитительно мягким ванильным тортом, не требующим пропитки. Фишка этого десерта в его «клетчатых» коржах.

Как приготовить интересный торт для праздника

Этот торт чем-то напоминает «Тропиканку», но без фруктов. Их, при желании, можно добавить. Но сам по себе десерт очень нежный и сливочный, с приятным ванильным ароматом. Им хочется лакомиться кусочек за кусочком.

Ингредиенты

Яйцо6 шт. Сахар150 г Ванильный сахар1 ч. л. Крахмал50 г Пшеничная мука110 г Соль0,25 ч. л. Белый шоколад100 г Молоко600 мл Сливочное масло255 г Вода180 мл

Приготовление

Первым делом приготовьте крем. В кастрюлю вбейте 1 яйца, засыпьте их сахаром и ванильным сахаром. Туда же отправьте крахмал. Хорошо перемешайте. Добавьте к смеси холодное молоко.Перемешайте ингредиенты и поставьте кастрюлю на средний огонь. Варите крем, регулярно помешивая, пока он не загустеет. Как только он загустеет, убавьте огонь до минимального. Варим помешивая до первых пузырьков.Переложите крем в миску и накройте пленкой в контакт. Оставьте его остывать. Тем временем приступайте за приготовление теста. В кастрюле смешайте воду с солью и 75 г сливочного масла. Остальное масло оставьте вне холодильника. Воду с маслом доведите до кипения, снимите с огня и пересыпьте к ней муку. Замесите ком теста. На минимальном огне подсушите его в кастрюле. Остудите тесто до комнатной температуры, постепенно миксером введите оставшиеся яйца. Вымесите тесто лопаткой. На 2 листа пергамента 30 на 40 см выложите 2 тарелки диаметром 25 см. Карандашом обведите кружку. Тесто поместите в кондитерский мешок, сделайте надрез на кончике в 5 мм. Пергамент переверните, Нанесите тесто по кругу. Внутри каждого круга сделайте густую сеточку, как на картинке. Выпекайте коржи в разогретой до 210 градусов духовке 15 минут. И так сделайте коржи из всего теста. Самый неудачный корж измельчите в крошку. Для крема взбейте мягкое сливочное масло миксером в пышную пену. Постепенно введите в него заварной крем. Растопите белый шоколад. С помощью кондитерского мешка нанесите его тонкой паутинкой на каждый корж во время сборки. Все коржи, кроме верхнего, перемажьте кремом. Посыпьте бортики торта крошкой от коржа. Украсьте десерт по своему вкусу. К примеру, заполните квадратики остатками крема.

Небанальный домашний торт с ванильным вкусом готов. Мне он показался даже вкуснее, чем медовик и «Наполеон». Пробуйте и делитесь впечатлениями в комментариях!