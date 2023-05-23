Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис с капустой в духовке. Рис можно использовать обычный круглозерный, но мне больше нравится готовить с сортами жасмин или басмати. Вместо томатной пасты можно взять острый томатный соус. Капусту лучше использовать молодую.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Крупы / Рис

Блюдо: Горячие блюда

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста 250 Грамм

Вода 320 Миллилитров

Рис 80 Грамм

Паста томатная 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 20 Миллилитров

Лук репчатый 1/2 Штуки

Морковь 1/2 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

121 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис с капустой в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и натрите на терке. Репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами. Обжарьте овощи в сковороде с растительным маслом 2-3 минуты до мягкости.

Капусту тонко нашинкуйте. Добавьте в сковороду к остальным овощам, подсолите и поперчите. Тушите около 7 минут.

Рис промойте до прозрачности. Добавьте в сковороду к овощам. Следом добавьте томатный соус и влейте воду. Все перемешайте.

Переложите содержимое сковороды в форму для выпечки. Выпекайте 20 минут в разогретой до 175 градусов духовке, затем перемешайте готовьте еще 15-20 минут. При необходимости долейте воды. Выключите духовку и оставьте постоять 10 минут.

Рис с капустой в духовке готов, приятного вам аппетита!