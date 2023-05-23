Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис с капустой в духовке. Рис можно использовать обычный круглозерный, но мне больше нравится готовить с сортами жасмин или басмати. Вместо томатной пасты можно взять острый томатный соус. Капусту лучше использовать молодую.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Крупы / Рис
Блюдо: Горячие блюда
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста 250 Грамм
- Вода 320 Миллилитров
- Рис 80 Грамм
- Паста томатная 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Морковь 1/2 Штуки
Количество порций 2
Калорийность
121 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рис с капустой в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и натрите на терке. Репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами. Обжарьте овощи в сковороде с растительным маслом 2-3 минуты до мягкости.
Капусту тонко нашинкуйте. Добавьте в сковороду к остальным овощам, подсолите и поперчите. Тушите около 7 минут.
Рис промойте до прозрачности. Добавьте в сковороду к овощам. Следом добавьте томатный соус и влейте воду. Все перемешайте.
Переложите содержимое сковороды в форму для выпечки. Выпекайте 20 минут в разогретой до 175 градусов духовке, затем перемешайте готовьте еще 15-20 минут. При необходимости долейте воды. Выключите духовку и оставьте постоять 10 минут.
Рис с капустой в духовке готов, приятного вам аппетита!