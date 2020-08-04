Рольставни — это система, которая используется не только для обеспечения безопасности, но и с другими целями

Рольставни в современном мире используются повсюду. Чаще всего их устанавливают для защиты своего дома и имущества. Кроме того, их можно монтировать не только на сами окна, но и на двери или даже секционные ворота, которые устанавливаются на подземных парковках, и разных зданиях или гаражах. На сайте https://kostroma.plast-plus.ru/rolstavni/ можно подобрать необходимые рольставни любого размера.
В чем плюсы таких систем и почему их стоит устанавливать:
- поглощает шум на 5-10 Дб;
- помогает сохранить тепло внутри, и снизить теплопотери на 30%, а также избежать перегрева;
- выгодная экономия бюджета, которая помогает уменьшить счета за электричество и отопление;
- помогает сохранить имущество, даже если стоят стеклянные окна;
- спасают в плохую погоду;
- создают некий уют и полное уединение;
- симпатичный внешний вид;
- подходит даже для самых необычных и нестандартных архитектурных решений.
В зависимости от места установки ролеты могут быть оконными или дверными. Подбираются они в зависимости от размера самого проема и возможной нагрузки от ветра. Данная конструкция отличается отменной прочностью, и не пропускает шум.
Такие ролеты отличаются жёсткостью и большой толщиной стенок. Так что они смогут защитить как отделение банка, так и ювелирные салоны от вандализма или грабителей.
Прежде чем выпустить на рынок такие роллеты, они проходят несколько уровней проверки:
- на противовзломность;
- соответствие ГОСТу;
- разные классы стойкости, где Р5 максимальный.
Размер таких роллет может быть до 5,2 м, а при этом их площадь может достигать 16 м2.
В зависимости от способа монтажа ставни бывают:
- накладными (имеют две направляющие шины с разных сторон, по которым скользит само полотно);
- встроенными (сам короб и все направляющие спрятаны в самом проеме).
Конечно если само здание находится на этапе строительства или проектирования, то лучше всего заложить встроенную коробку, которая будет спрятана в специальной нише. Такой способ позволит сохранить внешний вид оконного проема, и все его функции.
Как проходит управление роллетами
- есть пружинно-инерционный механизм, который можно легко поднять с помощью специально натянутой пружины на валу, с ручным управлением;
- карданный или воротниковый механизм это уже автоматика. Само движение происходит через редуктор, основываясь на который проходит вращение вала через команду воротка.
Конечно же в использовании куда удобнее справляться с автоматическими рольставнями. К тому же ими легко можно управлять с помощью пульта или выключателя. А если бывают проблемы с подачей электричества, тогда поможет система аварийного ручного открывания.