Рольставни — это система, которая используется не только для обеспечения безопасности, но и с другими целями

Рольставни в современном мире используются повсюду. Чаще всего их устанавливают для защиты своего дома и имущества. Кроме того, их можно монтировать не только на сами окна, но и на двери или даже секционные ворота, которые устанавливаются на подземных парковках, и разных зданиях или гаражах. На сайте https://kostroma.plast-plus.ru/rolstavni/ можно подобрать необходимые рольставни любого размера.

В чем плюсы таких систем и почему их стоит устанавливать:

поглощает шум на 5-10 Дб;

помогает сохранить тепло внутри, и снизить теплопотери на 30%, а также избежать перегрева;

выгодная экономия бюджета, которая помогает уменьшить счета за электричество и отопление;

помогает сохранить имущество, даже если стоят стеклянные окна;

спасают в плохую погоду;

создают некий уют и полное уединение;

симпатичный внешний вид;

подходит даже для самых необычных и нестандартных архитектурных решений.

В зависимости от места установки ролеты могут быть оконными или дверными. Подбираются они в зависимости от размера самого проема и возможной нагрузки от ветра. Данная конструкция отличается отменной прочностью, и не пропускает шум.

Такие ролеты отличаются жёсткостью и большой толщиной стенок. Так что они смогут защитить как отделение банка, так и ювелирные салоны от вандализма или грабителей.

Прежде чем выпустить на рынок такие роллеты, они проходят несколько уровней проверки:

на противовзломность;

соответствие ГОСТу;

разные классы стойкости, где Р5 максимальный.

Размер таких роллет может быть до 5,2 м, а при этом их площадь может достигать 16 м2.

В зависимости от способа монтажа ставни бывают:

накладными (имеют две направляющие шины с разных сторон, по которым скользит само полотно);

встроенными (сам короб и все направляющие спрятаны в самом проеме).

Конечно если само здание находится на этапе строительства или проектирования, то лучше всего заложить встроенную коробку, которая будет спрятана в специальной нише. Такой способ позволит сохранить внешний вид оконного проема, и все его функции.

Как проходит управление роллетами

есть пружинно-инерционный механизм, который можно легко поднять с помощью специально натянутой пружины на валу, с ручным управлением;

карданный или воротниковый механизм это уже автоматика. Само движение происходит через редуктор, основываясь на который проходит вращение вала через команду воротка.

Конечно же в использовании куда удобнее справляться с автоматическими рольставнями. К тому же ими легко можно управлять с помощью пульта или выключателя. А если бывают проблемы с подачей электричества, тогда поможет система аварийного ручного открывания.