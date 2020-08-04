Рольставни — это система, которая используется не только для обеспечения безопасности, но и с другими целями

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Евгений
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Рольставни — это система, которая используется не только для обеспечения безопасности, но и с другими целями

Рольставни в современном мире используются повсюду. Чаще всего их устанавливают для защиты своего дома и имущества. Кроме того, их можно монтировать не только на сами окна, но и на двери или даже секционные ворота, которые устанавливаются на подземных парковках, и разных зданиях или гаражах. На сайте https://kostroma.plast-plus.ru/rolstavni/ можно подобрать необходимые рольставни любого размера.

В чем плюсы таких систем и почему их стоит устанавливать:

  • поглощает шум на 5-10 Дб;
  • помогает сохранить тепло внутри, и снизить теплопотери на 30%, а также избежать перегрева;
  • выгодная экономия бюджета, которая помогает уменьшить счета за электричество и отопление;
  • помогает сохранить имущество, даже если стоят стеклянные окна;
  • спасают в плохую погоду;
  • создают некий уют и полное уединение;
  • симпатичный внешний вид;
  • подходит даже для самых необычных и нестандартных архитектурных решений.

В зависимости от места установки ролеты могут быть оконными или дверными. Подбираются они в зависимости от размера самого проема и возможной нагрузки от ветра. Данная конструкция отличается отменной прочностью, и не пропускает шум.

Такие ролеты отличаются жёсткостью и большой толщиной стенок. Так что они смогут защитить как отделение банка, так и ювелирные салоны от вандализма или грабителей.

Прежде чем выпустить на рынок такие роллеты, они проходят несколько уровней проверки:

  • на противовзломность;
  • соответствие ГОСТу;
  • разные классы стойкости, где Р5 максимальный.

Размер таких роллет может быть до 5,2 м, а при этом их площадь может достигать 16 м2.

В зависимости от способа монтажа ставни бывают:

  • накладными (имеют две направляющие шины с разных сторон, по которым скользит само полотно);
  • встроенными (сам короб и все направляющие спрятаны в самом проеме).

Конечно если само здание находится на этапе строительства или проектирования, то лучше всего заложить встроенную коробку, которая будет спрятана в специальной нише. Такой способ позволит сохранить внешний вид оконного проема, и все его функции.

Как проходит управление роллетами

  • есть пружинно-инерционный механизм, который можно легко поднять с помощью специально натянутой пружины на валу, с ручным управлением;
  • карданный или воротниковый механизм это уже автоматика. Само движение происходит через редуктор, основываясь на который проходит вращение вала через команду воротка.

Конечно же в использовании куда удобнее справляться с автоматическими рольставнями. К тому же ими легко можно управлять с помощью пульта или выключателя. А если бывают проблемы с подачей электричества, тогда поможет система аварийного ручного открывания.

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