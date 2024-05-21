Рецепт: Домашняя пицца на дрожжевом тесте — мини-пицца с луком и колбасой

Ингредиенты:

вода — 0.5 ст.;

сухие дрожжи — 0.5 ч.л.;

соль — 0.5 ч.л.;

масло растительное — 1 ст.л.;

мука пшеничная — 1.5 ст.;

кетчуп — 6 ст.л.;

колбаса сырокопченая — 150 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г

Способ приготовления: Здравствуйте, уважаемые кулинары! Большинство из нас любит фаст-фуд, один из них — это пицца. Покупная пицца очень вкусная, но домашняя вкуснее. Можно сделать самостоятельно отличное тесто и положить в начинку всё, что душе угодно. Предлагаю приготовить домашнюю пиццу на дрожжевом тесте с луком и колбасой и сделать порционную мини-пиццу. Это довольно удобно, взял в руку и слопал. Еще комфортно взять с собой в дорогу мини вариант пиццы. Тесто делаю на сухих дрожжах, оно всегда получается, это один из лучших рецептов. Для начинки выбираю сырокопченую колбаску, лук и сыр. При желании начинку можно дополнить любимыми ингредиентами — маслины, кукуруза, мясо, огурцы, ананасы, томаты, сладкий перец и т. д. Обязательно попробуйте приготовить мини-пиццу по моему рецепту, вы непременно останетесь довольны!

Берем продукты по списку, необходимые для приготовления мини-пиццы. Колбасу выбираем любую вкусную. Я использую краковскую. Сухие дрожжи всегда можно заменить свежими. Растительное масло берем рафинированное. Муку предварительно просеиваем. Сыр выбираем на свой вкус, я готовлю пиццу с голландским сыром.

В миску наливаем теплую воду, засыпаем сухие дрожжи и перемешиваем.

Добавляем растительное масло и соль, снова перемешиваем.

Вводим частями муку и перемешиваем тесто ложкой.

В конце, когда всю муку всыпали, замешиваем тесто руками. Оно получается гладкое, эластичное, мягкое и податливое. Оставляем шар теста в миске в теплом месте на пол часа, накрыв пищевой пленкой.

Подошедшее тесто делим на 6 кусочков и формируем руками кружочки из теста. Кладем пергамент на противень, раскладываем кружки теста. Смазываем любым кетчупом (у меня томатный). Раскладываем полукольца лука и полукружочки колбаски.

Сверху присыпаем крупно натертым сыром и ставим в нагретую до 180 градусов духовку.

Запекаем мини-пиццу с луком и колбасой в течение 25 минут.

Горячую порционную пиццу присыпаем измельченной зеленью петрушки при желании. Так выглядит ярче и аппетитнее)

Сразу же подаем к столу, радуем близких и сами наслаждаемся!

Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.