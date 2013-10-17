Роскошные апартаменты класса «люкс» расположены в самом центре Мюнхена

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Аренда квартиры в Мюнхене на длительный срок предполагает заключение договора. Но не все люди знают на какие моменты стоит обратить внимание. Поэтому в данной статье собраны самые основные правила, которые стоит соблюдать, дабы избежать неприятностей.

Вообще, если вы планируете арендовать жилье на длительный срок, начните с поиска подходящих вариантов с помощью специализированных сайтов. Например, находясь в Мюнхене, вы можете подобрать себе жилье достаточно просто, подробнее тут apartmentmunich.ru.

Для начала необходимо осмотреть квартиру на наличие техники и ее работоспособности. Также важно учесть труды и электрическую проводку. Если мебель или техника имеет какие-то сколы, трещины, потертости и т.д., то стоит прописать это в договоре, иначе человек не сможет доказать, что, например, холодильник был поцарапан до его въезда в квартиру.

Стоит обратить внимание на наличие Интернета или Wi-Fi-доступа. Если его нет, необходимо узнать есть ли возможность его провести. Также важно выяснить, как будет проходить его оплата. Обычно арендодатели позволяют человеку отдельно оплачивать интернет, несмотря на сумму аренды.

У человека, который сдает квартиру необходимо выяснить, кто будет платить за различный ремонт в квартире. Речь идет не только о ремонте самого помещения, но и о ремонте неисправной бытовой техники. Все эти условия обязательно должны быть прописаны в договоре.

Большое внимание нужно уделить окнам арендуемой квартиры. В настоящее время почти все квартиры имеют пластиковые окна. Но даже в таком случае необходимо проверить, не дует ли сквозь них. Ведь в таком случае зимой в такой квартире будет очень холодно.

Также необходимо знать номера различных аварийных служб, так как незнание их может повлечь за собой траты человека, снимающего квартиру на вызов специалистов.

Вообще договор должен содержать в себе все условия проживания, начиная от срока аренды и заканчивая подписью обеих заинтересованных сторон. Также важен тот факт, что если квартира сдаётся от собственника, то остальные прописанные в ней люди не должны быть против данной операции. Обычно это должно быть подтверждено документально и закреплено подписью всех прописанных людей в квартире.

Также стоит узнать у хозяина, можно ли будет использовать его мебель и технику. Если нет, то арендная цена такой квартиры должна быть снижена. Некоторые собственники предоставляют все условия для жилья, но, к сожалению, такие варианты имеют высокую цену. Но с другой стороны молодым семьям проще въезжать в такую квартиру, ведь обычно в таких парах почти нет совместно нажитого имущества типа техники и мебели.

Таким образом, стоит обращать внимание на все мелочи при съёме квартиры на длительный период времени. Ведь какой-либо не учтенный фактор может стать причиной скандала с арендодателем, а значит, это чревато исканием другого варианта жилья.