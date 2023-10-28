Описание приготовления:

Блинчики готовятся буквально в один замес, а это значит, что вам понадобится совсем немного свободного времени для полезного завтрака с любой начинкой по желанию. Льняная мука великолепно усваивается организмом, богата клетчаткой и витаминами. Блинчики по этому рецепту относятся к категории низкоуглеводных рецептов на скорую руку. И поверьте, это не только полезно, но и очень вкусно! Особенно если подать блины с фруктовыми и ягодными джемами или сметаной. Берите рецепт на заметку!

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Льняная мука 80 Грамм

Молоко 150 Грамм (1 порция — тёплое)

Молоко 250 Грамм (2 порция — горячее)

Яйцo 3 Штуки

Растительное масло 50 Грамм

Уксус яблочный 1 Чайная ложка

Сода 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 20

Калорийность

165 ккал

Калорийность

4 г

Белки

15 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины из льняной муки»

Подготовьте все ингредиенты. Можно взять для рецепта готовую льняную муку, у меня просто перемолотые семена в кофемолке.

Взбейте яйца с солью.

Добавьте первую порцию тёплого молока, растительное масло, уксус и соду.

Следом добавьте льняную муку.

Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков и влейте вторую порцию очень горячего молока (не кипяток).

Перемешайте до блинного теста. Если у вас достаточно густое тесто, то влейте ещё немного молока, а если наоборот слишком жидкое — чуть больше льняной муки.

Раскалённую сковороду смажьте растительным маслом, затем добавьте блинное тесто, формируя блинчик. Рекомендую делать блинчики небольшими, чтобы при переворачивании они не порвались.

Смазывайте сковороду перед каждой новой порцией блинного теста. Готовые блинчики после обжарки сворачивайте трубочкой, это положение гарантирует, что блины не раскиснут.

Таким образом приготовьте все блины. Хранить можно в холодильнике до 5 дней, допускается также шоковая заморозка на более длительный срок хранения. Приятного аппетита!