ГлавнаяРецептыДомашние глазированные сырки: вкуснее, чем в магазине, легче, чем вы представляли Домашние глазированные сырки: вкуснее, чем в магазине, легче, чем вы представляли На чтение: 2 минуты Чтобы сладости были по-настоящему полезными, попробуйте сделать их сами. Домашние глазированные сырки будут иметь не худший вкус, чем приобретенные в магазине. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот десерт отлично может заменить мороженое в холодное время года. Кроме того, творог – один из лучших источников незаменимого кальция, который необходим для детей и взрослых. Будет сказочно вкусно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Рецепт домашних сладких сырков в глазури Время: 30 минут + 15 минут в морозилке Порции: 6 Ингредиенты для творожной массы: – 250 граммов творога 5%; – 80 граммов сливочного масла; – 50 граммов сахарной пудры (или сахара). Что нужно для глазури: – 50 граммов шоколада; – 25 граммов сливочного масла. Приготовление: Взбейте размягченное сливочное масло с сахарной пудрой до образования светлого крема. К этой массе добавьте творог и снова смешайте все миксером до однородности. Также можно использовать разнообразные добавки – фруктовое варенье, свежие ягоды, печенье, чернослив, изюм или орешки. Однако помните, что сахара тогда нужно прибавлять меньше. Смоченными в воде руками сформуйте из сырной массы шарики или колбаски и выложите их на тарелку. Отправьте в холодильник на час или в морозилку на 15 минут, чтобы сырки застыли. Чтобы приготовить глазурь, поломайте в миску шоколад и добавьте туда масло. Поставьте миску на водяную баню – для этого можно использовать кастрюлю с кипящей водой. Вода должна доходить до половины миски. Следите, чтобы она не попадала внутрь. Размешайте растопленный шоколад с маслом до однородной массы. Охлажденные сырки облейте глазурью и снова поставьте в холодильник, пока не застынет шоколад. Блюдо можно украсить кусочками апельсинов, клубникой или обсыпать сырки «снегом» – сахарной пудрой. Приятного аппетита! Этот десерт прекрасно подходит к тыквенному латте, как со Starbucks. Попробуйте! Поделитесь с друзьями