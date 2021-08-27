Русские шашки — любимая многими классическая интеллектуальная игра

Все мы умеем играть в шашки. Гораздо меньшее количество из нас знает, как играть в сложную версию, называемую «шашки пула», потому что игра была определена еще при нашей жизни небольшими группами афро-американских мужчин на Юге. Этот вариант шашек превращает простую детскую игру в жестокий, интеллектуально сложный вид спорта со сложными шахматами.

Подумайте, как вы играете в шашки. Вы поднимаете плоские фигуры, продвигаете их по диагонали вперед, по одной клетке за раз, через доску, прыгая и уничтожая людей вашего противника по пути. Если ваша фигура доходит до другого конца, она становится «королем», который может двигаться назад. Это, конечно, просто для того, чтобы помочь вам с вашей главной целью — избавить доску от любых фигур, которые вам не принадлежат. Рекомендуем вам сыграть в онлайн русские шашки тут https://gamezz.ru/games/checkers.

Это простая игра, которую вы, наверное, выучили в детстве, не так ли?

Что ж, оказывается, есть еще один способ играть в шашки — или «шашки», как их называют во всем мире, — который отличается от игры, которую знают многие американцы. Это называется «пул шашек», и в нем все фигуры, а не только короли, могут двигаться назад. А короли, в свою очередь, могут не только двигаться назад, но и скользить по доске на несколько клеток за один ход, как королева в шахматах.

Большее разнообразие способов перемещения фигур по доске делает эту игру более сложной или «более увлекательной», как говорят ее игроки, чем та, которую вы могли бы связать с детством, которую в этой игре вы услышите под названием «прямые» шашки. Многие игроки в шашки пула — которые, за исключением редких русских, случаются в основном с афроамериканцами, — будут утверждать, что для этого требуется не меньше стратегии, чем для шахмат.

Трудно найти информацию о том, как появились шашки пула. История игры передавалась от старших игроков к младшим и редко записывалась. Но большинство в сообществе любителей шашек считают, что его происхождение восходит к временам рабства. И, по словам украинского игрока Джейка Качера, который разработал онлайн-библиотеку об игре, в этом есть смысл. По словам Качера, многие южные штаты были колонизированы французскими и испанскими поселенцами, которые играли в шашки, похожие на шашки в пул. С другой стороны, английские колонисты предпочитали игру, больше похожую на прямые шашки.

Как мы теперь знаем, это была игра англичан, которая приобрела популярность по всей стране, и Качер указывает, что это означает не только среди белых людей — в прямые шашки играют все. Однако шашки у пула, похоже, оставались в основном прерогативой чернокожих на Юге.

Если вы хотите увидеть игру в эту альтернативную версию шашек, вы можете посетить большинство крупных городов на юге, где она исторически была популярна, такие как Колумбия, Южная Каролина и Мемфис, а также некоторые районы дальше на север.

Но чтобы встретиться с самыми опытными игроками, мужчинами, которые год за годом доминируют в бильярдных шашках, вам нужно отправиться в Атланту, в дом с дробовиком в Вайн-Сити, к западу от центра города.