Описание приготовления:

Из этого количества ингредиентов у меня получился торт 2,6 кг. Я готовила торт на новогодний стол, поэтому украсила его мандаринами. Но его можно украсить любыми другими фруктами или сладостями. А в летнее время можно взять свежую малину. Если украшение не важно, то можно оставить торт просто в крошковой обсыпке.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Мёд Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Сливочное масло 150 Грамм

Сахар 340 Грамм (240 грамм — в тесто, 100 грамм — в начинку)

Мед 100 Грамм

Мука пшеничная 460 Грамм

Сода 1 Чайная ложка

Малина 300 Грамм

Крахмал 1 Ст. ложка (+ немного воды)

Сметана 900 Грамм (в крем, от 20% жирности)

Сахарная пудра 150 Грамм (в крем)

Количество порций 10

Калорийность

348 ккал

Калорийность

3 г

Белки

19 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Медовик с малиной»

Для приготовления медовика подготовьте все ингредиенты. Обратите внимание на качество мёда, он должен быть натуральный. Муку заранее просейте через сито.

Сливочное масло соедините с медом и растопите на плите. Затем остудите, чтобы масса не была горячей.

Отдельно смешайте яйца с сахаром.

Затем смешайте медовую массу и яичную. Верните кастрюлю на огонь и постоянно мешая, доведите до кипения.

Добавьте соду. Вмешайте её.

Масса начнет пениться и увеличиваться в размере. Мешая, подержите на огне в течение минуты. Затем снимите кастрюлю с огня и остудите до теплого состояния.

В остывшую массу постепенно вмешивайте муку. В итоге должна получиться густая медовая масса, которая все еще липнет к рукам. Накройте тесто крышкой и оставьте постоять минут на 40. Тесто отдохнет, дойдет и перестанет липнуть к рукам. Этот момент сокращает общее количество муки. А значит коржи будут более пористые и лучше пропитаются кремом.

Пока тесто доходит, приготовьте малиновую начинку. Смешайте малину с сахаром, крахмалом и мукой. Подлейте немного воды. Помешивая, доведите массу до кипения. При нагревании начинка загустеет. Затем начинку остудите.

Из готового теста теперь можно раскатывать коржи. У меня получилось 9 коржей 22 см. в диаметре. 7 коржей идут в торт, а 2 на обсыпку торта.

Раскатайте тесто в тонкий корж, формой вырежьте круг и лишнее тесто уберите. Сам корж наколите вилкой, чтобы тесто не вздувалось при приготовлении. Выпекайте коржи при 180 градусах, по 2-3 минуты. Все коржи затем остудите.

Для приготовления крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Оставьте 200 грамм сметаны и немного пудры для внешнего оформления торта.

Коржи промазывайте кремом и добавляйте малиновую начинку. У меня начинка идет через корж. Если хотите малину в каждый слой, то варите начинки в два раза больше.

Так соберите торт. Каждый слой немного прижимайте друг к другу.

Оберните торт ацетатной пленкой и затяните в кольцо. Верхний корж прижмите, чтобы начинка внутри распределилась более равномерно. Уберите торт в холодильник на ночь.

Торт застыл и пропитался. Снимите кольцо и пленку. Благодаря им торт получается ровный.

Отложенные коржи измельчите в крошку.

Отложенную сметану взбейте с пудрой. Немного промажьте торт по бокам и сверху.

Обсыпьте торт получившейся крошкой. Можно обсыпать только бока или весь торт целиком.

Украсьте торт на свой вкус.

Вкусный медовик с малиной готов!

Приятного угощения!