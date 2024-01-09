Описание приготовления:
Из этого количества ингредиентов у меня получился торт 2,6 кг. Я готовила торт на новогодний стол, поэтому украсила его мандаринами. Но его можно украсить любыми другими фруктами или сладостями. А в летнее время можно взять свежую малину. Если украшение не важно, то можно оставить торт просто в крошковой обсыпке.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Мёд Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Сливочное масло 150 Грамм
- Сахар 340 Грамм (240 грамм — в тесто, 100 грамм — в начинку)
- Мед 100 Грамм
- Мука пшеничная 460 Грамм
- Сода 1 Чайная ложка
- Малина 300 Грамм
- Крахмал 1 Ст. ложка (+ немного воды)
- Сметана 900 Грамм (в крем, от 20% жирности)
- Сахарная пудра 150 Грамм (в крем)
Количество порций 10
Калорийность
348 ккал
Калорийность
3 г
Белки
19 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Медовик с малиной»
Для приготовления медовика подготовьте все ингредиенты. Обратите внимание на качество мёда, он должен быть натуральный. Муку заранее просейте через сито.
Сливочное масло соедините с медом и растопите на плите. Затем остудите, чтобы масса не была горячей.
Отдельно смешайте яйца с сахаром.
Затем смешайте медовую массу и яичную. Верните кастрюлю на огонь и постоянно мешая, доведите до кипения.
Добавьте соду. Вмешайте её.
Масса начнет пениться и увеличиваться в размере. Мешая, подержите на огне в течение минуты. Затем снимите кастрюлю с огня и остудите до теплого состояния.
В остывшую массу постепенно вмешивайте муку. В итоге должна получиться густая медовая масса, которая все еще липнет к рукам. Накройте тесто крышкой и оставьте постоять минут на 40. Тесто отдохнет, дойдет и перестанет липнуть к рукам. Этот момент сокращает общее количество муки. А значит коржи будут более пористые и лучше пропитаются кремом.
Пока тесто доходит, приготовьте малиновую начинку. Смешайте малину с сахаром, крахмалом и мукой. Подлейте немного воды. Помешивая, доведите массу до кипения. При нагревании начинка загустеет. Затем начинку остудите.
Из готового теста теперь можно раскатывать коржи. У меня получилось 9 коржей 22 см. в диаметре. 7 коржей идут в торт, а 2 на обсыпку торта.
Раскатайте тесто в тонкий корж, формой вырежьте круг и лишнее тесто уберите. Сам корж наколите вилкой, чтобы тесто не вздувалось при приготовлении. Выпекайте коржи при 180 градусах, по 2-3 минуты. Все коржи затем остудите.
Для приготовления крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Оставьте 200 грамм сметаны и немного пудры для внешнего оформления торта.
Коржи промазывайте кремом и добавляйте малиновую начинку. У меня начинка идет через корж. Если хотите малину в каждый слой, то варите начинки в два раза больше.
Так соберите торт. Каждый слой немного прижимайте друг к другу.
Оберните торт ацетатной пленкой и затяните в кольцо. Верхний корж прижмите, чтобы начинка внутри распределилась более равномерно. Уберите торт в холодильник на ночь.
Торт застыл и пропитался. Снимите кольцо и пленку. Благодаря им торт получается ровный.
Отложенные коржи измельчите в крошку.
Отложенную сметану взбейте с пудрой. Немного промажьте торт по бокам и сверху.
Обсыпьте торт получившейся крошкой. Можно обсыпать только бока или весь торт целиком.
Украсьте торт на свой вкус.
Вкусный медовик с малиной готов!
Приятного угощения!