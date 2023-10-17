Рецепт: Заливное из индейки — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

бедро — 1 шт.;

шея — 1 шт.;

репчатый лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

корень сельдерея — 100 гр.;

соль — по вкусу;

чеснок — по вкусу.

Способ приготовления: Заливное, а говоря попроще — холодец, варю в холодное время года. Телятина, не жирная свинина, курица, индейка, или мясное ассорти в виде супового набора — что есть в холодильнике, из того и варю. Если мясо без костей и нет куриных желудков, то без желатина не обойтись. И пару пакетов желатина всегда есть в шкафчике, желатин, кстати и для приготовления ягодного десерта может пригодиться. Сегодня же готовила холодец из индейки без желатина. Покупала и раньше бедро индейки, мясо нежное и вкусное, а вот шею купила впервые. Рецепт не планировала писать, потому и фото меньше, чем обычно.

Если на коже птицы есть перья я их убираю, заливаю мясо холодной водой, хорошо промываю. И варю бульон как обычно — вымытое мясо заливаю холодной водой и довожу до кипения. Шум (пена поверхности воды) снимаю, как вода закрепить уменьшаю огонь под кастрюлей на минимум. Добавляю соль, пару очищенных луковиц, морковь и пару кусочков корня сельдерея (или корень петрушки).

Мяса у меня общим весом чуть более двух килограмм и я добавила в кастрюлю три литра воды. Варила я мясо два часа, шею можно было поверить чуть дольше. Немного воды выкипело. Чтобы проверить застынет ли холодец без желатина можно налить немного в тарелочку и поставить в холодильник. Я же сразу поняла что проблем с застыванием не будет, если обмакнуть пальцы в бульон и они чуть слипаются, как бы от клея, то желатин в этом случае не нужен.

Я мясо вытащила из кастрюли и оставила на столешнице остывать,

а сама ушла за внуком в школу.

Я хочу показать сколько мяса я сняла с шеи индейки.

Считаю что довольно много мяса, тем более что за неимением времени сняла мясо не очень тщательно. Более бюджетный вариант заливного — купить и сварить две шеи и варить без дополнительного куска мяса, я так впредь и буду делать. Хотя, конечно, мясо бедра индейки более сочное и вкуснее.

Овощи, которые варились в бульоне, можно выбросить.

Я же морковь иногда добавляю в тарелки с холодцом.

Очищенный чеснок пропускаю через пресс

и добавляю в бульон.

Затем разбираю мясо на волокна, можно и нарезать ножом, но руками быстрей, при том мыть нож и доску не придется.

Красивей, конечно же, подать холодец в тарелке. К праздничному столу я разливаю холодец в два больших блюда, украшаю цветочками из моркови и зелени. Для повседневной еды я разливаю в металлические судочки, к которым у меня есть крышки. Накладываю мяса (без костей) примерно треть судочка.

Затем доливаю бульон.

Я процеживаю бульон через ситечко, чеснок таким образом в тарелку не попадает. Колечки моркови из бульона добавляю в судочки.

У меня получилось пять судочков холодца. Судочки, как видите, разной вместимости.

Примерно двенадцать часов холодец застывал. И я хочу вам наглядно показать как шикарно застывает холодец из бедра и шеи индейки.

Считаю что покупка шеи для холодца финансово очень выгодное решение. Холодец получается вкусным.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

*** Время указала не совсем корректное. А именно — учла только время чистки овощей, разделки остывшего мяса, варки бульона и его разлива по тарелкам.***

Время приготовления: 2 ч. 30 мин.