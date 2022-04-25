Яблуня. У плодах яблуні містяться: Вітаміни A, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолієва кислота), С, E, K, Р, РР, Кальцій, Залізо, Магній, Марганець, Бор, Ванадій, Дубильні речовини, Клітковина . Найкорисніші кислі яблука. Яблуня невибаглива до складу ґрунту і дає багатий урожай. Добре плодоносить. Саджанці фруктових та плодових дерев ви можете замовити тут https://sadubykovunu.com.ua/sazhency-fruktovyh-i-plodovyh-derevev/.

Груша. Корисні речовини в плодах груші: Вітаміни А, В1, В2, В3, В5, В6, В9 (фолієва кислота), С, Е, Р, РР, Каротин, Мідь, Калій, Залізо, Кальцій, Цинк, Сірка, Йод, Фосфор , Магній, Натрій, Дубильні речовини, Клітковина, Азотисті речовини. Додавання груші до свого раціону харчування, покращує роботу нирок, печінки та підшлункової залози, сприяє виведенню зайвої рідини з організму.

Вишневе. До складу вишні входять: Вітаміни: А, Е, С, Р, В1, В2, В3, В5, В6, В9 (фолієва кислота), E, ​​H, PP, Калій, Кальцій, Фосфор, Магній, Натрій, Залізо, Цинк , Мідь, Марганець, Фтор, Молібден, Йод, Кобальт. У ягодах вишні присутні дубильні речовини, натуральні цукри, крохмаль, органічні кислоти та пектини. Вишня допомагає у запобіганні розвитку злоякісних пухлин, активно виводить азотисті шлаки з організму, допомагає усувати запалення суглобів та має відмінні бактерицидні властивості. Дерево невибагливо, зимостійке і рано дозріває. Вишню використовують для приготування десертів. Ягодами прикрашають торт та морозиво.

Абрикос. Корисні речовини в плодах абрикоса: Вітаміни A, B1, B2, B3, B6, B9, E, C, P, PP, H, Кальцій, Магній, Калій, Каротин, Залізо, Йод, Цинк, Фосфор, органічні кислоти, каротин та багато інших. Із абрикосів готують марципани.

Слива. Корисні речовини в плодах сливи: Вітаміни А, В1, В2, В3, В6, В9, РР, С, Е, Р, Калій, Кальцій, Натрій, Фосфор, Магній, Хром, Цинк, Йод, Марганець, Мідь, Фтор, органічні кислоти. Листя сливи корисні своїми ранозагоювальними властивостями. У їхньому складі є речовина, здатна боротися з раковими клітинами і не дозволяє їм розвиватися. Свіжі плоди сливи застосовують при лікуванні раку. Незвичайне використання сливи у приготуванні сирів.