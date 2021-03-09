Парк Салгирка — старейший парк Симферополя

Каждый крымский город отличается чем-то своим. На Южном берегу городки лезут по горам вверх или, наоборот, стекают узкими улочками вниз, к морю. На западе, ровном и жарком, населенные пункты продуваются ветрами и прокаливаются солнцем.

Симферополь – столица автономии – стоит посередине. Там достаточно и тепла, и воды, поэтому Симферополь славится своими деревьями. И ялтинец, привыкший к пальмам и кипарисам, и житель Судака или Черноморского, попадая в Симферополь (обычно по делам) не могут не обратить внимания на гигантизм растений в этом городе. Уже у вокзала гостей встречают тополя под самое небо. В центре – такие же огромные каштаны; в каком-нибудь Богом забытом районе вдоль канав растут широченные лопухи.

Главный враг симферопольской растительности – пыль и загазованность. Если бы не все эти машины, маршрутки, мотоциклы и прочий трафик, он был бы, наверное, одним из самых зеленых городов Крыма. Часы Rolex можно купить тут /shop.

Симферопольские парки – отрада для души, особенно если сквозь них вьется веселый Салгир, тут и там – полукруглые мостики, ажурные решеточки и восхитительные ивы, которые купают в воде свои пряди. Таков и парк Салгирка.

Лучше для первого знакомства поехать туда в мае, пока трава еще не выгорела, пока цветут, как ковер, диковинные луговые цветы. Клумб там не много, это как бы ландшафтный парк, с просторными полянами, тропинками, уютными, слегка заброшенными площадками под деревьями. Впрочем, и осенью Салгирка очаровывает, а в те редкие зимние дни, когда Симферополь засыпает снегом, здесь также очень приятно. Единственный минус, который может попасться вам на глаза, – это его запущенность (местами). Но это проблема многих крымских парков и Крыма вообще. Таким большим зеленым массивам посреди южного города, конечно, требуется особый уход, который в наши тревожные раннекапиталистические времена не обеспечивается. А Салгирка – парк не только большой, но и с богатой историей. Дело в том, что это – бывшее имение.

Не всегда здесь был городской парк, и огромные деревья, которые мы видим сегодня, – наследники былой славы. Как и многие крымские истории, история Салгирки берет свое начало в 18 веке, когда Таврида была присоединена к России. Почти вся земля по левому берегу Салгира возле Симферополя тогда принадлежала асессору М.Мартыновскому. В начале 19 века ее приобрел академик П.Паллас – знаменитый ученый и путешественник. Немец Паллас, для которого Крым стал второй родиной, отлично знал полуостров, а в «Салгирке» собрал коллекции минералов, флоры и фауны, писал научные труды.

Недалеко от Палласа в 1808 году поселился Христиан Стевен – ученый-ботаник, основатель Никитского ботанического сада. Здесь он прожил более 50-ти лет, написал свою главную работу – «Перечень растений дикопроизрастающих на Крымском полуострове» (описание 1654 видов крымских растений из 2602, числящихся сейчас). К сожалению, в Крыму нет ни дома, ни музея Христиана Стевена – дом в Салгирке не сохранился (вернее, его снесли в 1977 году).

Имение Палласа приобрел князь Михаил Воронцов для своего родственника Д.Нарышкина, бывшего в 1823-29гг. Таврическим губернатором. Нарышкин, построив здесь роскошный загородный дом, назвал его Воронцовским. Этот дом, похожий на небольшой дворец, построенный по проекту архитектора Ф.Эльстона, – один из самых ранних памятников архитектуры классицизма в Крыму. Широкая каменная лестница спускается прямо в парк, и на ней традиционно встречают посетителей скульптуры спящих львов. С западной стороны на застекленной террасе был зимний сад, а рядом с дворцом – кухонный корпус, стилизованный под Бахчисарайский дворец.

При Нарышкине был заложен дендрарий – те самый тополя и каштаны, которые дожили до наших дней.

В имении останавливались многие знатные гости. Отзывы некоторых сохранились. Вот что писал о Салгирке маршал Мармон, герцог Рагузский: «Мы остановились в прлестном жилище, версты за полторы от Симферополя. Оно принадлежит графу Воронцову и было устроено Нарышкиным, прежним губернатором Таврическим. Прелесть новых жилищ здешней страны в том, что они удобны и изящны; их устраивали люди, которые путешествовали и брали в образец из лучшего виденного ими в других местах, что только применялось к собственному их положению. Таков здешний дом графа Воронцова, где сад распланирован превосходно и покрыт прелестными деревьями».

Много ли сейчас таких дворцов или хотя бы домов, которые бы строили в Крыму талантливые архитекторы? Несмотря на то, что на полуострове строится и продается много жилья, по-настоящему интересные архитектурные и дизайнерские решения все еще в дефиците. Люди как будто боятся или не решаются строить по-своему, вписывать дома в неповторимую крымскую природу, обосновываться добротно и надолго. А уж парки вокруг домов как-то не принято планировать. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и кто-нибудь видел в Крыму современное оригинальное «имение» с превосходным дендрарием, как у Воронцова? Тогда обязательно напишите нам, оставьте, пожалуйста, комментарий, это очень интересно.

В 1837г. в доме Воронцова побывал император Николай I с императрицей Александрой Федоровной, наследником Александром Николаевичем и Великой княгиней Марией Николаевной. Они посетили Таврическую губернскую выставку и, переночевав в Воронцовском дворце, отбыли на Южный берег.

При княгине Воронцовой в имении были заложены плодовые и декоративные питомники, которые обслуживали всю губернию, но после смерти княгини дом стал постепенно приходить в упадок. В 1895 году имение было передано в казну, тогда оно и получило название Салгирка. Частично оно было орошаемо и годилось для садоводства, а вдоль реки, заросшей тополями, боярышником и жимолостью, любили прогуливаться горожане.

В усадьбе Палласа открылась школа садовых рабочих (позже «школа садоводства, огородничества и виноградарства »). 1913 – год основания Салгирской помологической станции, где изучали и улучшали местное садоводство. Ее директором был Сигизмунд Мокржецкий, известный ученый, энтомолог, автор многих работ по садоводству, директор Естественно-исторического музея Таврического земства. С 1900 по 1911 гг. музей посетило 220 708 человек. Долгое время имя Мокржецкого в СССР старались не упоминать, это было связано с его эмиграцией в Польшу в 1920 году. Незаслуженно умалчивали о том, что он был просветителем и популяризатором садоводства в Крыму, разъяснял, изучал, писал доступные и ценные в практическом отношении книги, а татары-садоводы вообще прозвали его «деревянным доктором» за то, что он учил их бороться с вредителями.

На территории парка также находится могила известного русского лесовода и географа Г.Ф.Морозова, профессора Таврического университета. Кстати, Таврический национальный университет (ТНУ), куда стремятся на учебу многие крымчане, процветает и сегодня. А неподалеку от Воронцовского дома пару лет назад появился розарий, который тоже стоит увидеть. В общем, пройдитесь по Салгирке, и вы почувствуете, чем хорош Симферополь, – своим зеленым убранством.

Автор: Юлия Самарина