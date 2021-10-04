Самые дорогие и редкие монеты номиналом 5 рублей

Казалось бы, что необычного в самых дорогих и редких монетах номиналом 5 рублей? Данные монеты начали чеканить в далеком 1997 году. В период 1997-2009 года на этапах изготовления использовались немагнитные медно-никелевые кружки, а с 2010 года чеканить начали на основе стальных заготовках, которые покрыты никелем. Второй вариант производства дал монетам номиналом 5 рублей быть более яркими и с улучшенными магнитными свойствами. Ведь есть же еще любители, которые с помощью магнитного искателя хотят найти старинные деньги под землей или в каких-либо заброшенных объектах инфраструктуры и старых домов. Вот и такие монеты 5 рублей можно будет искать через несколько десятков лет нашим внукам и пращурам. Монета 5 рублей с одной стороны не изменяла свой внешний вид, а вот аверс был дважды подвержен визуальным правкам. Аверс недавно сменили в 2016 году, заменив герб Банка России на орла с двумя головами и поднятыми крыльями. Такая редкая монета с 1997 года выпускалась в питерском и московском монетном дворе. Но через пару лет Санкт-Петербургский монетный двор изготовлял лишь юбилейные модели, и всё производство по выпуску стандартного варианта монеты 5 рубль возложилось на плечи московской фабрики. Изучите подробно нумизматику и ценные монеты 5 рублей подробно на cennyemonety.ru.

Если детально присмотреться, то можно заметить, что монеты 5 рублей, которые выпускала Санкт-Петербургская фабрика имеют аббревиатуру “СПМД” под лапой орла, что означает “Санкт-Петербургский монетный двор”.

А Московский монетный двор метил свои монеты таким шифром “ММД”. Мы специально вам подобрали такие изображения, чтобы вы наглядно могли рассмотреть такие мелкие различия в зависимости от месторасположения фабрики по изготовлению монеты 5 рублей.

Нумизматикам наверняка хочется задать вопрос, а восколько же оценивается монета 5 рублей? Стандартный вариант монеты оценивается по номиналу, то есть 5 рублей. А вот экземпляры, у которых есть дорогие виды брака и ценные разновидности или же эксклюзивная юбилейная партия, могут оцениваться от 10-50 руб и до 500 руб. У единиц населения можно еще встретить 5 рублей 1997 года с штемпельным блеском, и вот ее недавно на местном аукционе выкупил один нумизматика за 900 рублей!

Ее вы можете рассмотреть на фото.

По факту 5-рублевые монеты отдельных лет выпуска найти тяжело и дорого заполучить. Это настоящий раритет. Нечастыми и редкими можно считать года выпуска — 2010, 2002 и 2003. Их мало выпускалось на тот момент, около 15 тыс. штук на всю Российскую Федерацию и сейчас на аукционах за них хотят аж 9-18 тыс. руб.