Описание приготовления:
Рикотта – один из изысканных сыров, который принадлежит к итальянской кухне. Он очень богат кальцием, даже больше, чем творог или молоко. Этот вид сыра диетический, поэтому его рекомендуют к употреблению тем, кто придерживается оздоровительной диеты. Рикотта получается очень нежной и совершенно не кислой. Не стоит давать ей больше времени висеть, рикотта станет плотной. Рикотту можно подать на завтрак, сделать выпечку, приготовить начинку или просто намазать на бутерброд.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Сыворотка 3 Литра
- Молоко 600 Миллилитров
- Уксус винный 2,5 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
56 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рикотта из сыворотки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рикотты из сыворотки.
Смешайте сыворотку с молоком.
В кастрюлю с толстым дном перелейте сыворотку с молоком. Нагрейте содержимое на медленном огне до 90 градусов. Должен начать отделяться сгусток.
Влейте в кастрюлю уксус и, медленно мешая, прогревайте на медленном огне в течение 5-7 минут. Не кипятить! Затем снимите кастрюлю с огня и оставьте на 10 часов.
Сито застелите марлей сложенной в несколько слоев. Вылейте содержимое кастрюли, дайте стечь основной жидкости и подвесьте на 2-3 часа. Готовый сыр переложите в чашку, закройте и уберите в холодильник.
Приятного аппетита!