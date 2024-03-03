Описание приготовления:

Рикотта – один из изысканных сыров, который принадлежит к итальянской кухне. Он очень богат кальцием, даже больше, чем творог или молоко. Этот вид сыра диетический, поэтому его рекомендуют к употреблению тем, кто придерживается оздоровительной диеты. Рикотта получается очень нежной и совершенно не кислой. Не стоит давать ей больше времени висеть, рикотта станет плотной. Рикотту можно подать на завтрак, сделать выпечку, приготовить начинку или просто намазать на бутерброд.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыворотка Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Сыворотка 3 Литра

Молоко 600 Миллилитров

Уксус винный 2,5 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

56 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рикотта из сыворотки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рикотты из сыворотки.

Смешайте сыворотку с молоком.

В кастрюлю с толстым дном перелейте сыворотку с молоком. Нагрейте содержимое на медленном огне до 90 градусов. Должен начать отделяться сгусток.

Влейте в кастрюлю уксус и, медленно мешая, прогревайте на медленном огне в течение 5-7 минут. Не кипятить! Затем снимите кастрюлю с огня и оставьте на 10 часов.

Сито застелите марлей сложенной в несколько слоев. Вылейте содержимое кастрюли, дайте стечь основной жидкости и подвесьте на 2-3 часа. Готовый сыр переложите в чашку, закройте и уберите в холодильник.

Приятного аппетита!