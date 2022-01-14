SEO-ШТУЧКИ. Продвижение сайтов на практике

Как влияет продвижение сайта на развитие вашей компании

Обладая многочисленными преимуществами для компаний, цифровизация запускает настоящую цепную реакцию: она может ускорить и упростить процессы, тем самым повышая эффективность и сокращая расходы. Это, в свою очередь, освобождает сотрудников, высвобождает ресурсы и снижает эксплуатационные расходы, о профессиональном продвижении сайтов и Вебэффектор более подробно смотрите здесь seostuff.seoded.ru.

Кроме того, источники ошибок могут быть устранены, и в результате клиенты и заинтересованные стороны могут быть надежно удовлетворены. Поэтому компании с успешной цифровой стратегией нередко фиксируют высокие темпы роста продаж.

На конкурентоспособность и будущую жизнеспособность компании решающим образом влияют меры по оцифровке. Однако эти меры часто оказываются довольно дорогостоящими. В частности, на этом этапе малые и средние компании могут отказаться от финансирования оцифровки. Чтобы претендовать на субсидию на оцифровку, необходимо учитывать несколько моментов.

85% бизнеса в сфере B2B (то есть бизнеса корпоративных клиентов) начинается в Интернете. И более 99% компаний имеют собственный веб-сайт. Это более триллиона веб-сайтов по всему миру. Однако более 90% веб-сайтов не продают вообще или продают слишком мало. А чем занимается ваш сайт?

Требуется четкое решение!

Вам предстоит решить:

Если ваш сайт — всего лишь визитная карточка, то ничего страшного, да и от этого вы, наверное, тоже не ждете никаких продаж.

Если ваш веб-сайт в будущем также станет вашим лидером продаж, то это должно быть больше, чем просто рекламная брошюра. Он должен решать реальные задачи продаж.

Почему большинство веб-сайтов не получают запросов?

На наш взгляд, основных причин две:

Большинство веб-сайтов практически невозможно найти; А если сайт найден, значит показатель отказов слишком высок, посетитель на сайт не действует (вот о чем!).

Стратегия вместо безжизненной домашней страницы!

Требуется несколько важных стратегических шагов, чтобы ваш веб-сайт также привлекал вас. Но прежде, чем мы перейдем к этому, нам нужно понять, как классический посетитель ведет себя на веб-сайте:

Посетитель заходит на ваш сайт (через Google, через вашу подпись в электронной почте, и т. д.). Он производит первое впечатление в течение 2–3 секунд. При этом он не читает ваши тексты интенсивно. Первое впечатление создается быстро, очень поверхностно и крайне бессознательно. Если первое впечатление подходит, то он потратит еще несколько секунд и сканирует вашу страницу. Он смотрит на структуру и основное содержание. Только тогда — через первые 10 секунд — он действительно начинает читать ваш сайт.

Возникает вопрос: как сделать так, чтобы посетители не прерывали работу через несколько секунд, а действительно начали смотреть на ваш сайт?

Вы должны понять посетителя

В этом нам помогает психология. Точнее так называемый нейромаркетинг.

Это говорит о том, что мы, люди, принимаем большинство наших решений неосознанно. Так же и решение остаться на сайте или уйти. Этот процесс происходит незаметно за несколько секунд.