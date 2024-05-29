Описание приготовления:
Мята придает особенную изюминку готовому варенью, слегка меняет приторный вкус, делая его более свежим и ароматным. Варенье из клубники с мятой и лимоном оценят даже самые привередливые гурманы. Если вы еще не готовили, то рекомендую попробовать. Это очень вкусно!
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 1 Килограмм
- Сахар 800 Грамм
- Лимон 1 Штука
- Мята 3 Штуки (веточки)
Количество порций 10
Калорийность
353 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
87 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники с лимоном и мятой»
Подготовьте все продукты по списку.
Клубнику переберите, испорченные и мягкие ягоды выбросите. Очистите ягоды от плодоножек.
Выложите в сито и хорошо промойте под холодной водой. Дайте стечь всей лишней жидкости.
Ягоды переложите в сотейник.
Засыпьте сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок.
По истечении нескольких часов клубника пустила сок. Этот процесс может занимать от двух до восьми часов, в зависимости от сорта ягоды.
Поставьте сотейник с клубникой на плиту и при среднем нагреве доведите до кипения, постоянно снимая пенку шумовкой. Проварите при небольшом нагреве 2-3 минуты и снимите с плиты. Дайте варенью остыть. Затем снова доведите до кипения и врите 2-3 минуты. Снова остудите. Процесс повторите еще 1-2 раза.
Веточки мяты промойте. С лимона снимите цедру и выдавите сок. Количество сока регулируйте по своему вкусу, я добавила сок целого лимона.
Добавьте мяту, цедру и сок в варенье и варите при небольшом нагреве 5 минут, с момента закипания.
Достаньте веточки мяты и выбросите их, они отдали свой вкус и аромат.
Банки и крышки простерилизуйте удобным для вас способом. Я банки стерилизую в микроволновке — наливаю немного воды в банку, ставлю в микроволновку и стерилизую 3-5 минут. Крышки кипячу на плите в ковшике.
Наполните баночки вареньем, переверните верх дном и оставьте под теплым пледом остыть.
Варенье из клубники с мятой и лимоном готово! Перенесите в погреб или кладовку на хранение.
Варенье приготовленное таким способом получается в меру густое, с целыми ягодками. Приятного аппетита!