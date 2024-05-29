Описание приготовления:

Мята придает особенную изюминку готовому варенью, слегка меняет приторный вкус, делая его более свежим и ароматным. Варенье из клубники с мятой и лимоном оценят даже самые привередливые гурманы. Если вы еще не готовили, то рекомендую попробовать. Это очень вкусно!

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 1 Килограмм

Сахар 800 Грамм

Лимон 1 Штука

Мята 3 Штуки (веточки)

Количество порций 10

Калорийность

353 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

87 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с лимоном и мятой»

Подготовьте все продукты по списку.

Клубнику переберите, испорченные и мягкие ягоды выбросите. Очистите ягоды от плодоножек.

Выложите в сито и хорошо промойте под холодной водой. Дайте стечь всей лишней жидкости.

Ягоды переложите в сотейник.

Засыпьте сахаром. Оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок.

По истечении нескольких часов клубника пустила сок. Этот процесс может занимать от двух до восьми часов, в зависимости от сорта ягоды.

Поставьте сотейник с клубникой на плиту и при среднем нагреве доведите до кипения, постоянно снимая пенку шумовкой. Проварите при небольшом нагреве 2-3 минуты и снимите с плиты. Дайте варенью остыть. Затем снова доведите до кипения и врите 2-3 минуты. Снова остудите. Процесс повторите еще 1-2 раза.

Веточки мяты промойте. С лимона снимите цедру и выдавите сок. Количество сока регулируйте по своему вкусу, я добавила сок целого лимона.

Добавьте мяту, цедру и сок в варенье и варите при небольшом нагреве 5 минут, с момента закипания.

Достаньте веточки мяты и выбросите их, они отдали свой вкус и аромат.

Банки и крышки простерилизуйте удобным для вас способом. Я банки стерилизую в микроволновке — наливаю немного воды в банку, ставлю в микроволновку и стерилизую 3-5 минут. Крышки кипячу на плите в ковшике.

Наполните баночки вареньем, переверните верх дном и оставьте под теплым пледом остыть.

Варенье из клубники с мятой и лимоном готово! Перенесите в погреб или кладовку на хранение.

Варенье приготовленное таким способом получается в меру густое, с целыми ягодками. Приятного аппетита!