Ровно 40% продавцов (включая маркетологов, продающих билеты на мероприятия) считают поиск новых клиентов самой сложной частью своей работы . А еще 36% опрошенных сказали, что на самом деле совершить продажу еще сложнее. К счастью для вас, современные стратегии продажи билетов на мероприятия могут многому научить маркетологов, как улучшить обе эти важные области. Существует специальный сервис для организации интернет-продаж, о нем больше информации узнаете тут https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/servis-dlya-organizatsii-internetprodazh.

В этом посте вы узнаете:

Когда начинать продавать билеты онлайн. Как увеличить продажи билетов на мероприятия. Как увеличить конверсию на вашем сайте продажи билетов на мероприятия.

Когда начинать продавать билеты онлайн

Вы должны начать продажу билетов на мероприятия как можно скорее. Более независимые, чем когда-либо, сегодняшние потребители стали опытными покупателями, ищущими информацию о продукте или событии, как только она становится доступной. На самом деле, 19% покупателей хотят связаться с брендом событий сразу же, как только узнают о нем. И как только они проведут собственное исследование, зарегистрируются в своей сети и изучат ваше присутствие в Интернете, через несколько часов они будут готовы совершить покупку почти сразу же .

Это означает, что у вас должны быть готовые билеты, когда вы впервые объявляете о своем мероприятии. Даже если вы еще не закончили планировать все остальное. Потому что, как только ваши потенциальные клиенты узнают об этом, более трети из них будут готовы купить билеты на месте или, по крайней мере, им не потребуется много времени для принятия решения, и они предпочтут купить билеты как можно скорее. как они решат.

Поэтому, если ваше мероприятие ежегодное, начните продавать билеты на повторение в следующем году в тот же день, когда заканчивается мероприятие в этом году. Или, если это мероприятие проводится впервые, убедитесь, что ваше программное обеспечение для продажи билетов запущено и работает, прежде чем отправлять свой первый пресс-релиз. Ваши потенциальные клиенты будут вам за это благодарны.