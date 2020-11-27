«Ситимобил» позволяет с помощью мобильного приложения, звонка диспетчеру, через сайт, легко и быстро заказать такси. Этот сервис является одним из ведущих в России. Он был запущен еще в 2007 году. Работает более чем в 40 городах Российской Федерации. Чтобы узнать в каких именно, нужно пройти по адресу: https://ct-mobil.ru/. Рассмотрим подробно, что представляет собой сервис заказа такси «Ситимобил».

Кратко о сервисе

«Ситимобил» не занимается перевозками самостоятельно. Компания является агрегатором, который работает с таксопарками и другими перевозчиками. «Ситимобил» создала специальное ПО для водителей и пассажиров. Используя приложение, клиент вызовет машину, и она прибудет на место через несколько минут. Если водитель занимается извозом, то он через программу узнает всю информацию о заказе.

Как заказать такси, используя приложение, позвонив по телефону, через сайт

Есть версии приложения «Ситимобил» для Android или IOS. Его нужно скачать на устройство с сайта компании. Потом указывается свой телефонный номер и вводится код подтверждения из СМС. Чтобы заказать такси через приложение, нужно:

указать адрес, где находится клиент и конечный адрес следования;

выбрать тариф;

указать дополнительную информацию (нужно ли детское кресло или перевозка животных);

подобрать способ расчета (наличные либо банковская карта);

кликнуть по кнопке «Заказать такси».

Клиенту сервиса «Ситимобил» перед прибытием авто поступит СМС со всей необходимой информацией. Чтобы заказать машину по телефону, нужно позвонить диспетчеру. Номера телефонов для разных городов есть на официальном сайте сервиса. Вызвать такси также можно через ресурс «Ситимобил» в сети. Необходимо зайти на официальный сайт сервиса и заполнить специальную форму, указав нужную информацию для подачи машины. Здесь водителю такси можно оставлять дополнительные комментарии. Но если заказывать авто через сайт, то рассчитываться необходимо только наличными.

Выводы

Сервис заказа такси «Ситимобил» с каждым годом развивается и совершенствуется. Естественно он пока не идеален и есть некоторые недостатки. Но он удобен для пассажиров и водителей. Ведь вызвать машину можно не только для перевозки пассажиров, но и для доставки багажа или посылок. Также осуществлять расчет получится бесконтактными платежами Google Pay/Apple Pay. Важный нюанс. Не во всех машинах есть платежные терминалы. Оплачивать поездки картой лучше через приложение.