Ее съедят до последней крошки: готовим пасху по проверенному рецепту Лилии Цвит

Лилия Цвит – известная хозяйка, которая более 10 лет занимается выпеканием куличей и караваев. Приготовьте пасху по ее проверенному рецепту – вы будете в восторге.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эта вкусная пасха на желтках вполне может стать вашей любимой. Поэтому обязательно сохраните этот рецепт.

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Рецепт кулича от Лилии Цвит

Время : 5 часов

: 5 часов Порций: 10

Ингредиенты для опары:

– 500 миллилитров молока;

– 100 граммов свежих дрожжей (или 30 граммов сухих);

– 3 столовые ложки сахара (от общего количества);

– 8 столовых ложек муки (от общего количества);

Ингредиенты для теста:

– 10 желтков;

– 100 граммов домашней сметаны;

– 50 граммов смальца;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;

– половина чайной ложки соли;

– 300 граммов сахара;

– 16 граммов ванильного сахара;

– 1450 граммов просеянной муки;

– половина чайной ложки куркумы;

– цедра одного лимона;

– 1 столовая ложка водки;

– 400 граммов сухофруктов.

Приготовление:

Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте и всыпьте 8 столовых ложек муки. Снова перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут. В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте миксером до растворения сахара. Вылейте желтковую смесь к опаре и добавьте муку в 3 этапа, постоянно вымешивая тесто. Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте в течение 15 минут, каждый раз подливая немного масла. Переложите тесто снова в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа, чтобы тесто подросло. После этого смажьте руки маслом и помните тесто снова. Добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты, обсыпанные 2 столовыми ложками муки. Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте слоем пищевой пленки. Отправьте подрастать во второй раз в теплое место на час. Сверху смажьте тесто растительным маслом. Еще раз вымесите. Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто, заполнив их на треть. При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста. Когда кулич в формах подошел втрое, смажьте верх желтком и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – час.

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