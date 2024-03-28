ГлавнаяРецептыЕе съедят до последней крошки: готовим пасху по проверенному рецепту Лилии Цвит Ее съедят до последней крошки: готовим пасху по проверенному рецепту Лилии Цвит На чтение: 2 минуты Лилия Цвит – известная хозяйка, которая более 10 лет занимается выпеканием куличей и караваев. Приготовьте пасху по ее проверенному рецепту – вы будете в восторге. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эта вкусная пасха на желтках вполне может стать вашей любимой. Поэтому обязательно сохраните этот рецепт. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Рецепт кулича от Лилии Цвит Время: 5 часов Порций: 10 Ингредиенты для опары: – 500 миллилитров молока; – 100 граммов свежих дрожжей (или 30 граммов сухих); – 3 столовые ложки сахара (от общего количества); – 8 столовых ложек муки (от общего количества); Ингредиенты для теста: – 10 желтков; – 100 граммов домашней сметаны; – 50 граммов смальца; – 150 граммов сливочного масла 82%; – 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла; – половина чайной ложки соли; – 300 граммов сахара; – 16 граммов ванильного сахара; – 1450 граммов просеянной муки; – половина чайной ложки куркумы; – цедра одного лимона; – 1 столовая ложка водки; – 400 граммов сухофруктов. Приготовление: Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте и всыпьте 8 столовых ложек муки. Снова перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут. В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте миксером до растворения сахара. Вылейте желтковую смесь к опаре и добавьте муку в 3 этапа, постоянно вымешивая тесто. Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте в течение 15 минут, каждый раз подливая немного масла. Переложите тесто снова в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа, чтобы тесто подросло. После этого смажьте руки маслом и помните тесто снова. Добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты, обсыпанные 2 столовыми ложками муки. Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте слоем пищевой пленки. Отправьте подрастать во второй раз в теплое место на час. Сверху смажьте тесто растительным маслом. Еще раз вымесите. Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто, заполнив их на треть. При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста. Когда кулич в формах подошел втрое, смажьте верх желтком и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – час. Ищете вкусный рецепт на Пасху? Попробуйте приготовить эти фантастические фаршированные яйца. Поделитесь с друзьями