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Ее съедят до последней крошки: готовим пасху по проверенному рецепту Лилии Цвит

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Ее съедят до последней крошки: готовим пасху по проверенному рецепту Лилии Цвит

Ее съедят до последней крошки: готовим пасху по проверенному рецепту Лилии Цвит

Лилия Цвит – известная хозяйка, которая более 10 лет занимается выпеканием куличей и караваев. Приготовьте пасху по ее проверенному рецепту – вы будете в восторге.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эта вкусная пасха на желтках вполне может стать вашей любимой. Поэтому обязательно сохраните этот рецепт.

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Рецепт кулича от Лилии Цвит

  • Время: 5 часов
  • Порций: 10

Ингредиенты для опары:
– 500 миллилитров молока;
– 100 граммов свежих дрожжей (или 30 граммов сухих);
– 3 столовые ложки сахара (от общего количества);
– 8 столовых ложек муки (от общего количества);
Ингредиенты для теста:
– 10 желтков;
– 100 граммов домашней сметаны;
– 50 граммов смальца;
– 150 граммов сливочного масла 82%;
– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;
– половина чайной ложки соли;
– 300 граммов сахара;
– 16 граммов ванильного сахара;
– 1450 граммов просеянной муки;
– половина чайной ложки куркумы;
– цедра одного лимона;
– 1 столовая ложка водки;
– 400 граммов сухофруктов.

Приготовление:

  1. Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте и всыпьте 8 столовых ложек муки. Снова перемешайте.
  2. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
  3. В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте миксером до растворения сахара.
  4. Вылейте желтковую смесь к опаре и добавьте муку в 3 этапа, постоянно вымешивая тесто.
  5. Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте в течение 15 минут, каждый раз подливая немного масла.
  6. Переложите тесто снова в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа, чтобы тесто подросло.
  7. После этого смажьте руки маслом и помните тесто снова. Добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты, обсыпанные 2 столовыми ложками муки.
  8. Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте слоем пищевой пленки. Отправьте подрастать во второй раз в теплое место на час. Сверху смажьте тесто растительным маслом.
  9. Еще раз вымесите. Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто, заполнив их на треть. При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста.
  10. Когда кулич в формах подошел втрое, смажьте верх желтком и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – час.

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