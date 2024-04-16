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Грузинский кулич с цукатами

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Грузинский кулич с цукатами

Грузинская кухня известна своей удивительной палитрой вкусов и ароматов. А до чего же бесподобной получается их выпечка! Давайте сегодня поговорим о том, как испечь настоящий грузинский кулич с цукатами, который не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов. Гарантировано!

Сочетание мягкой текстуры пасхальной выпечки с цукатами создает такой вкусовой букет, что его просто невозможно описать словами. Цукаты добавляют в десерт нотки сладости и сочности, делая каждый кусочек кулича настоящим удовольствием. И разве это не идеальная выпечка?

Как готовится пышный грузинский кулич с цукатами

Секрет неимоверного аромата. Чтобы пасха пахла просто волшебно, хотя бы за 3 часа до ее приготовления замочите цукаты в коньяке. Аромат этого крепкого алкоголя добавит глубину вкусу кулича.

Ингредиенты

Пшеничная мука780 г Сахар250 г Сухие дрожжи11 г Молоко400 г Ванилин по вкусу Соль1 щеп. Яйцо4 шт. Апельсиновая цедра10 г Цукаты100 г Коньяк50 мл Сливочное масло250 г

Приготовление

    Делаем опару. Вливаем в глубокую емкость теплое молоко. Всыпаем сухие быстродействующие дрожжи и 50 г сахара. Хорошенько перемешиваем всё, используя венчик.Всыпаем в молочную смесь 50 г пшеничной муки. Снова всё перемешиваем венчиком. Накрываем миску с опарой полотенцем или пищевой пленкой. Оставляем ее при комнатной температуре на 20 минут.

    Грузинский кулич с цукатами

    Вбиваем в подошедшую опару куриные яйца. Всыпаем ванилин, соль и 200 г сахара. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты с помощью венчика.Натираем на мелкой терке апельсиновую цедру. Всыпаем ее в яично-молочную смесь. Добавляем в нее размягченное сливочное масло и цукаты, предварительно замоченные в коньяке.

    Грузинский кулич с цукатами

    Всыпаем к соединенным ингредиентам оставшуюся пшеничную муку. Замешиваем тесто руками, тщательно растирая сливочное масло в процессе. Накрываем его полотенцем. Оставляем тесто в тепле на 40 минут.Затем перемешиваем тесто с помощью лопатки. Снова накрываем его и оставляем в тепле еще на 1 час. Потом еще раз хорошенько перемешиваем тесто. Раскладываем его по бумажным формочкам для кулича, наполняя их наполовину.

    Грузинский кулич с цукатами

    Накрываем тесто полотенцем. Оставляем его для расстойки еще на 40 минут. Затем выкладываем формочки на противень. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 40–50 минут. Готово!

Пышный кулич с цукатами и апельсиновой цедрой — настоящее путешествие по вкусовым просторам Грузии. Нежная текстура, сладкий аромат и богатый вкус этой выпечки делают ее идеальным выбором для пасхального стола.

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