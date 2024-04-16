Грузинская кухня известна своей удивительной палитрой вкусов и ароматов. А до чего же бесподобной получается их выпечка! Давайте сегодня поговорим о том, как испечь настоящий грузинский кулич с цукатами, который не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов. Гарантировано!

Сочетание мягкой текстуры пасхальной выпечки с цукатами создает такой вкусовой букет, что его просто невозможно описать словами. Цукаты добавляют в десерт нотки сладости и сочности, делая каждый кусочек кулича настоящим удовольствием. И разве это не идеальная выпечка?

Как готовится пышный грузинский кулич с цукатами

Секрет неимоверного аромата. Чтобы пасха пахла просто волшебно, хотя бы за 3 часа до ее приготовления замочите цукаты в коньяке. Аромат этого крепкого алкоголя добавит глубину вкусу кулича.

Ингредиенты

Пшеничная мука780 г Сахар250 г Сухие дрожжи11 г Молоко400 г Ванилин по вкусу Соль1 щеп. Яйцо4 шт. Апельсиновая цедра10 г Цукаты100 г Коньяк50 мл Сливочное масло250 г

Приготовление

Делаем опару. Вливаем в глубокую емкость теплое молоко. Всыпаем сухие быстродействующие дрожжи и 50 г сахара. Хорошенько перемешиваем всё, используя венчик.Всыпаем в молочную смесь 50 г пшеничной муки. Снова всё перемешиваем венчиком. Накрываем миску с опарой полотенцем или пищевой пленкой. Оставляем ее при комнатной температуре на 20 минут. Вбиваем в подошедшую опару куриные яйца. Всыпаем ванилин, соль и 200 г сахара. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты с помощью венчика.Натираем на мелкой терке апельсиновую цедру. Всыпаем ее в яично-молочную смесь. Добавляем в нее размягченное сливочное масло и цукаты, предварительно замоченные в коньяке. Всыпаем к соединенным ингредиентам оставшуюся пшеничную муку. Замешиваем тесто руками, тщательно растирая сливочное масло в процессе. Накрываем его полотенцем. Оставляем тесто в тепле на 40 минут.Затем перемешиваем тесто с помощью лопатки. Снова накрываем его и оставляем в тепле еще на 1 час. Потом еще раз хорошенько перемешиваем тесто. Раскладываем его по бумажным формочкам для кулича, наполняя их наполовину. Накрываем тесто полотенцем. Оставляем его для расстойки еще на 40 минут. Затем выкладываем формочки на противень. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 40–50 минут. Готово!

Пышный кулич с цукатами и апельсиновой цедрой — настоящее путешествие по вкусовым просторам Грузии. Нежная текстура, сладкий аромат и богатый вкус этой выпечки делают ее идеальным выбором для пасхального стола.