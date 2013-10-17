Що таке рекуператор?

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Система вентиляція потребує значних затрат на нагрівання припливного повітря в зимовий період року. Останнім часом питанню енергозбереження віддають велику роль, в систем вентиляції для збереження втрат тепла використовують рекуператори. Ці агрегати швидку себе виправдовують, адже вони здатні зберігати більше 50% тепла.

Що таке рекуперація повітря?

Процес рекуперації – це передача теплової енергії від витяжного повітря до припливного, тобто за рахунок ефекту теплопередачі. Тобто таким чином значно знижуються затрати на нагрівання припливного повітря, оскільки ККД рекуператора в залежності від конструкції сягає до 90%. Ефективність процесі теплопередачі залежить від різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря, чим більша різниця, тим більша ефективність.

Види рекуператорів

За конструкцією рекуператори поділяють на наступні види:

пластинчасті; роторні; водяні (з проміжним теплоносієм).

Пластинчасті рекуператори є найбільш популярними. Теплообмінник рекуператора складається з декількох пластин алюмінію, міді, пластику чи міцної целюлози. Повітря, яке потрапляє в рекуператор, проходить через ряд пластин теплообмінника і в процесі проходження нагрівається чи охолоджується. Рекуператори даного типу є надійні і ефективні, основним недоліком є те що не має можливості виконувати вологообмін. З питанням хто може виконати монтаж рекуператора слід вирішити звернувшись до кваліфікованих компаній, які допоможу вибрати необхідний тип рекуператора судячи з бажань замовника.

Роторні рекуператори працюють за рахунок руху лопасті ротора. Цей тип рекуператорів є більший за розміром від пластинчастих, проте вони є більш ефективні за рахунок змішування повітряних потоків витяжного і припливного повітря. До мінусів даного обладнання можна віднести наявність рухомих частин та необхідність підключення до електричної мережі.

Рекуператори з проміжним теплоносієм працюють за допомогою циркуляції рідкого теплоносія, який підігріває припливне повітря. Перевагою таких рекуператорів є можливість розташовувати окремо приплив та витяжку. У зв’язку з низьким ККД та необхідністю регулярного обслуговування такі рекуператори використовуються не часто.

Переваги і недоліки рекуперації повітря

Основною та вагомою перевагою рекуператорів є економія втрат тепла при нагріванні припливного повітря.

До недоліків можна віднести:

створення додаткового аеродинамічного опору в рекуператорі;

встановлення рекуператора збільшує вартість системи вентиляції, проте ці капіталовкладення в процесі експлуатації виправдовують себе;

розміри рекуператорів збільшують габаритність обладнання, яке не завжди можна сховати під підшивну стелю.

Вибір рекуператора

Вибір рекуператора вимагає врахування наступних факторів: