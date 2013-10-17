Що таке рекуператор?

Система вентиляція потребує значних затрат на нагрівання припливного повітря в зимовий період року. Останнім часом питанню енергозбереження віддають велику роль, в систем вентиляції для збереження втрат тепла використовують рекуператори. Ці агрегати швидку себе виправдовують, адже вони здатні зберігати більше 50% тепла.
Що таке рекуперація повітря?
Процес рекуперації – це передача теплової енергії від витяжного повітря до припливного, тобто за рахунок ефекту теплопередачі. Тобто таким чином значно знижуються затрати на нагрівання припливного повітря, оскільки ККД рекуператора в залежності від конструкції сягає до 90%. Ефективність процесі теплопередачі залежить від різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря, чим більша різниця, тим більша ефективність.
Види рекуператорів
За конструкцією рекуператори поділяють на наступні види:
- пластинчасті;
- роторні;
- водяні (з проміжним теплоносієм).
Пластинчасті рекуператори є найбільш популярними. Теплообмінник рекуператора складається з декількох пластин алюмінію, міді, пластику чи міцної целюлози. Повітря, яке потрапляє в рекуператор, проходить через ряд пластин теплообмінника і в процесі проходження нагрівається чи охолоджується. Рекуператори даного типу є надійні і ефективні, основним недоліком є те що не має можливості виконувати вологообмін. З питанням хто може виконати монтаж рекуператора слід вирішити звернувшись до кваліфікованих компаній, які допоможу вибрати необхідний тип рекуператора судячи з бажань замовника.
Роторні рекуператори працюють за рахунок руху лопасті ротора. Цей тип рекуператорів є більший за розміром від пластинчастих, проте вони є більш ефективні за рахунок змішування повітряних потоків витяжного і припливного повітря. До мінусів даного обладнання можна віднести наявність рухомих частин та необхідність підключення до електричної мережі.
Рекуператори з проміжним теплоносієм працюють за допомогою циркуляції рідкого теплоносія, який підігріває припливне повітря. Перевагою таких рекуператорів є можливість розташовувати окремо приплив та витяжку. У зв’язку з низьким ККД та необхідністю регулярного обслуговування такі рекуператори використовуються не часто.
Переваги і недоліки рекуперації повітря
Основною та вагомою перевагою рекуператорів є економія втрат тепла при нагріванні припливного повітря.
До недоліків можна віднести:
- створення додаткового аеродинамічного опору в рекуператорі;
- встановлення рекуператора збільшує вартість системи вентиляції, проте ці капіталовкладення в процесі експлуатації виправдовують себе;
- розміри рекуператорів збільшують габаритність обладнання, яке не завжди можна сховати під підшивну стелю.
Вибір рекуператора
Вибір рекуператора вимагає врахування наступних факторів:
- можливість з’єднання припливної і витяжної вентиляції;
- габаритність обладнання;
- цінова можливість;
- необхідна ефективність рекуператора.
- Отже, встановлення рекуператора забезпечить економну роботу вентиляційної системи та збереже ваші кошти.
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