Как плов, только лучше – готовим армянскую фаршированную тыкву хапама

Если вас заинтересовало не только название, но и блюдо – обязательно приготовьте дома. Вы также будете приятно удивлены вкусом, подачей и ароматами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хапама – традиционное блюдо армянской кухни. Это фаршированная тыква с медом, рисом и большим количеством сухофруктов. Такое блюдо очень похоже на любимый нами плов, но без мяса.

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Также особенностью хапами является запекание блюда не в котле или другой посуде, а именно в тыкве. Это очень вкусно – поверьте!

Рецепт хапами с сухофруктами

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– тыква;

– половина стакана сушеных абрикосов;

– половина стакана чернослива;

– половина стакана изюма;

– 1/4стакана миндаля;

– 1/3 стакана грецких орехов;

– 1,5 стакана полуготового риса Басмати;

– мед;

– палочка корицы;

— сливочное масло.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов.

Моем тыкву, срезаем верхушку и вынимаем серединку. Смазываем тыкву внутри медом.

Нарезаем произвольными кусочками изюм, курагу и чернослив, смешиваем вместе с обжаренными орехами.

Добавляем сливочное масло, смещаем с рисом и специями.

Выкладываем все в середину тыквы, добавляем кусочки масла, мед и накрываем крышкой овоща и отправляем в духовку на 1,5 – 2 часа запекаться.

Подавайте блюдо в тыкве.

Приятного аппетита!

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