ГлавнаяРецептыКак плов, только лучше – готовим армянскую фаршированную тыкву хапама Как плов, только лучше – готовим армянскую фаршированную тыкву хапама На чтение: 2 минуты Если вас заинтересовало не только название, но и блюдо – обязательно приготовьте дома. Вы также будете приятно удивлены вкусом, подачей и ароматами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хапама – традиционное блюдо армянской кухни. Это фаршированная тыква с медом, рисом и большим количеством сухофруктов. Такое блюдо очень похоже на любимый нами плов, но без мяса. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Также особенностью хапами является запекание блюда не в котле или другой посуде, а именно в тыкве. Это очень вкусно – поверьте! Рецепт хапами с сухофруктами Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты: – тыква; – половина стакана сушеных абрикосов; – половина стакана чернослива; – половина стакана изюма; – 1/4стакана миндаля; – 1/3 стакана грецких орехов; – 1,5 стакана полуготового риса Басмати; – мед; – палочка корицы; — сливочное масло. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов. Моем тыкву, срезаем верхушку и вынимаем серединку. Смазываем тыкву внутри медом. Нарезаем произвольными кусочками изюм, курагу и чернослив, смешиваем вместе с обжаренными орехами. Добавляем сливочное масло, смещаем с рисом и специями. Выкладываем все в середину тыквы, добавляем кусочки масла, мед и накрываем крышкой овоща и отправляем в духовку на 1,5 – 2 часа запекаться. Подавайте блюдо в тыкве. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить марокканские блины с разными начинками. Поделитесь с друзьями