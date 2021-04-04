Широкий ассортимент линолеума в Москве по недорогой цене

Выбираем линолеум правильно

Линолеум – это напольное покрытие, которое славится своей небольшой стоимостью и долговечностью. Однако выбрать его довольно сложно, так как на рынке присутствует широкий выбор этого покрытия.

Перед покупкой следует понять то, насколько износостойким должно быть покрытие. Если линолеум приобретать в офис, то подойдет и бытовой тип. А вот в медицинские учреждения рекомендуется устанавливать экземпляры, которые обладают высокими характеристиками антистатики. Также вас могут заинтересовать иные напольные материалы в магазине, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке magazinpolov.ru.

Наиболее популярным вариантом сегодня является натуральный линолеум, который изготавливают из масел и смол. У него довольно неплохие эксплуатационные характеристики и он безопасен для здоровья. Кроме того, натуральный линолеум практически невосприимчив к статическому электричеству, а также не боится бытовой химии. Даже если линолеум такого типа уложить на теплый пол, структура первого совсем не поменяется.

Довольно интересным вариантом является гомогенный тип линолеума. Данный материал обладает превосходной износостойкостью и отличным нестираемым рисунком. Гомогенный линолеум можно использовать в местах с высокой проходимостью, например коридоры или подъезды. Если грамотно подобрать рисунок, то такой тип линолеума можно заменять частями при необходимости.

Очень важно, чтобы линолеум не имел запаха, рельефа и какого-то блеска. Все этого говорит о том, что у покрытия высокое качество и служить оно будет долго. Желательно, чтобы присутствовал фирменный логотип.

Как самостоятельно стелить линолеум

Линолеум – это один из самых практичных и удобных половых покрытий, которые можно встретить на рынке. Его легко убирать, к тому же за ним довольно просто ухаживать в процессе эксплуатации. Что нужно для того, чтобы приступить к обновлению пола?

Для начала – зачистить сам пол. Если вы решили, что будете стелить линолеум самостоятельно, то соберите как можно больше информации про это.

В комнате, где будет стелиться линолеум, не должно быть мебели. Также вас может заинтересовать широкий ассортимент линолеума, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке.

Отдельное внимание – полу, он обязательно должен быть чистым, ровным и сухим. Это очень важные критерии.

Хорошее качество линолеума гарантирует долгий срок его службы. Поэтому было бы совсем обидно, если бы неровности привели к его порче.

А между тем при некоторых неровностях, в особенности при заметных и сильных, это возможно. Достаточно поверх поставить что-то тяжёлое или же наступить. И уже риск сильный появляется.

Для выравнивания можно использовать стяжку или же само выравнивающуюся смесь. Последняя справляется с небольшими неровностями. Если старый линолеум в порядке, и, допустим, морально устарел или потерял в цвете, то можно новый положить поверх старого. Так пол станет явно теплее.

Дальше нужно убрать старые плинтуса, если речь идёт о работе в постсоветской квартире, то необходимо удалить рейки, которые и играли роль плинтусов.

После того, как стелется новый плинтус, прибиваются, соответственно, новые плинтуса. Далеко не всегда старый линолеум клеили, часто его просто набрасывали.

В таких случаях достаточно будет поднять. Приклеенный вариант режут на полоски и удаляют шпателем. Снятие замеров лучше сделать после подготовки пола.

Таким образом вы сможете самостоятельно постелить линолеум.

Кстати, сам линолеум могут в магазине порезать на нужные вам куски. Это удобно. А уже непосредственно дома их можно начать стелить, закрепляя плинтусами и специальным раствором.