Вкуснее чем плов. Курицу с рисом кладу в рукав, и в духовку: гости точно не останутся голодными

Многие говорят о том, как важно готовить много салатов и закусок на праздничный стол. Но, это отнюдь не значит, что мы полностью должны забыть про основное блюдо. Оно является значимым гостем на любом торжестве. Салаты могут лишь перебить аппетит, а полностью его устраняют мясные яства с гарниром.
Возникает вопрос — какое основное блюдо готовить на праздник? В интернете полно разных рецептов. Если не хочется долго стоять у плиты перед праздниками, то стоит использовать простые методы готовки. Например, можно сделать курицу с рисом в специальном рукаве для запекания. Такая курица получается сочной и уже с гарниром.
Ингредиенты для запеченной курицы с рисом:
- Рис — 400 г;
- Вода — 600 мл;
- Курица бедро — 800 г;
- Морковь — 2 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Масло растительное — 3 ст.л.;
- Приправа для плова — 2 ст. л.;
- Паприка сладкая — 1 ч. л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление запеченной курицы с рисом:
Тщательно несколько раз в воде промываем рис. Куриные бедра смешиваем с паприкой, растительным маслом, оставляем мариноваться на 30 минут.
Нарезаем маленьким кубиком морковь, на 4 части делим лук. В кулинарный рукав выкладываем морковь, высыпаем рис, приправу для плова. Кладем на рис лук, чеснок, солим.
Выливаем на рис в рукав воду, кладем куриные бедра и чеснок.
Запечатываем рукав, запекаем блюдо при 180 градусах 1 час 10 минут.
Разрезаем рукав и достаем оттуда готовый рис и куриные бедра. Рецепт легкий, не заставляет долго стоять у плиты.