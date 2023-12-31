Вкуснее чем плов. Курицу с рисом кладу в рукав, и в духовку: гости точно не останутся голодными

Многие говорят о том, как важно готовить много салатов и закусок на праздничный стол. Но, это отнюдь не значит, что мы полностью должны забыть про основное блюдо. Оно является значимым гостем на любом торжестве. Салаты могут лишь перебить аппетит, а полностью его устраняют мясные яства с гарниром.

Возникает вопрос — какое основное блюдо готовить на праздник? В интернете полно разных рецептов. Если не хочется долго стоять у плиты перед праздниками, то стоит использовать простые методы готовки. Например, можно сделать курицу с рисом в специальном рукаве для запекания. Такая курица получается сочной и уже с гарниром.

Ингредиенты для запеченной курицы с рисом:

Рис — 400 г;

Вода — 600 мл;

Курица бедро — 800 г;

Морковь — 2 шт.;

Лук — 1 шт.;

Чеснок — 5 зубчиков;

Масло растительное — 3 ст.л.;

Приправа для плова — 2 ст. л.;

Паприка сладкая — 1 ч. л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление запеченной курицы с рисом:

Тщательно несколько раз в воде промываем рис. Куриные бедра смешиваем с паприкой, растительным маслом, оставляем мариноваться на 30 минут.

Нарезаем маленьким кубиком морковь, на 4 части делим лук. В кулинарный рукав выкладываем морковь, высыпаем рис, приправу для плова. Кладем на рис лук, чеснок, солим.

Выливаем на рис в рукав воду, кладем куриные бедра и чеснок.

Запечатываем рукав, запекаем блюдо при 180 градусах 1 час 10 минут.

Разрезаем рукав и достаем оттуда готовый рис и куриные бедра. Рецепт легкий, не заставляет долго стоять у плиты.