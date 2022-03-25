Шланг для полива и капельная лента

Плюсы и минусы автоматизированных систем полива: подходит ли это вам?

Уравновешивание повседневной жизни — еще одна важная проблема. Переносить садовые шланги, ленты, катушки и дождевальную головку по двору каждые 20 минут в течение нескольких часов, возможно, не так, как вам хочется проводить свободное время.

Система автоматического полива с выдвижными дождевателями для верхнего полива может решить обе проблемы, если она правильно запрограммирована. Тем не менее, прежде чем устанавливать его, стоит понять плюсы и минусы этих инвестиций в улучшение дома.

Преимущества автоматизированных систем полива

Экономит время

В зависимости от размера вашего двора и сухости местного климата на ручной полив двора может потребоваться много часов несколько дней в неделю. Автоматическая система избегает этой проблемы и меняет часовой пояс за вас. Если вы пытаетесь выполнить другие задачи и должны периодически останавливаться, чтобы переместить шланг, ваша работа постоянно прерывается.

Избегайте этих неудобных и дополнительных компонентов

Хотя можно споткнуться о всплывающую оросительную головку, садовый шланг, извивающийся по двору, представляет большую опасность.

Равномерно орошает большие площади

Капельное орошение хорошо подходит для небольших дворов и, как и наземные системы, может быть зонировано для автоматического полива. Но зонированная надземная система обеспечивает большую силу для быстрой и равномерной подачи воды на большие площади, такие как газон.

Максимальный контроль, время настройки и направление

Программируемые элементы управления позволяют разделить двор на зоны и установить дни, время суток и продолжительность полива. Вы можете сэкономить воду, полив, когда испарение минимально — рано утром или поздно ночью. Элементы управления также позволяют регулировать угол и направление струи, чтобы вы не орошали асфальт и тротуары.

Недостатки автоматизированных систем полива

Может быть дорогостоящим

Установить накладную автоматизированную систему относительно дорого. Конечно цена может повышаться или понижаться в зависимости от системы, характеристик и размера земли, которую вы хотите покрыть.

Требуются датчики, чтобы избежать чрезмерного полива

Если автоматическая система не оснащена датчиками воды, она не сможет отключиться, когда почва станет насыщенной или идет дождь. Конечно, если у вас есть интеллектуальная система, подключенная к Интернету, вы можете отключить ее удаленно.

Какой вердикт?

Преимущества автоматизированной системы полива перевешивают недостатки. В век автоматизации это один из полезных советов по улучшению дома. Программируемые функции системы означают экономию времени и меньше поводов для беспокойства. Автоматическая система полива с датчиками позволяет поливать газон наиболее оптимальным образом и именно тогда, когда это необходимо.