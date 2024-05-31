ГлавнаяРецептыОсвежает в одно мгновение: простой рецепт вишневого лимонада с мятой: простой рецепт вишневого лимонада с мятой Освежает в одно мгновение: простой рецепт вишневого лимонада с мятой: простой рецепт вишневого лимонада с мятой На чтение: 1 минута Трудно представить летний период без вкусного лимонада. Тем более, что понемногу начинается разгар таких вкусных ягод и фруктов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вишневый лимонад уместен не только в жаркую погоду, но и для застолья или дружеских посиделок. Готовить его крайне просто, а вкус заставляет запоминать рецепт на память. Читайте также Не нужно ждать жары: рецепты вкусных лимонадов, которые всегда уместны в холодильнике Рецепт лимонада с вишней Время: 10 минут + охлаждение Порций: 3 Ингредиенты: – 200 грамм вишни; – 1 лимон; – 6 листочков мяты; – 6 столовых ложек сахара; – 1,5 литра воды. Приготовление: Воду наливаем в кастрюлю, добавляем сахар и мяту. Доводим до кипения. С вишни удаляем косточки. Половину ягод добавляем в закипевший сироп и варим 3 минуты. Снимаем с плиты и охлаждаем. Лимон ошпариваем кипятком, моем и разрезаем на половинки, с одной выжимаем сок в лимонад. Ставим лимонад в холодильник. Перед подачей добавить ломтик лимона. Приятного аппетита! Если не готовились к отдыху на природе: маринуем шашлык за 30 минут. Поделитесь с друзьями