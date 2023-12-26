Готовка десертов, что не предполагает использование кухонных весов, приносит сплошное наслаждение. Не нужно долго высчитывать, сколько же грамм следует добавить. Отмеряли всё стаканами или ложками — и готово. Как же это быстро и удобно! Подобный способ приготовления гарантирует не менее вкусный результат, чем с кулинарными весами. Шоколадный торт «Три стакана» способен это доказать.

Чтобы приготовить такое лакомство, вам понадобится ряженка. Безусловно, можно замешивать тесто и на кефире, и на йогурте. Но ни с одним кисломолочным продуктом эта выпечка не получается такой нежной и вкусной, как с ряженкой.

Как приготовить вкусный шоколадный торт «Три стакана»

Такой десерт выходит суперудачным и с простейшим сметанным кремом. Но при желании вы можете добавить в него еще и сгущенное молоко. Для этого возьмите 400 г сметаны. Постепенно влейте к ней 200 г сгущенки, активно всё взбивая миксером. Уже через несколько минут у вас будет готов идеальный крем для торта.

Ингредиенты

Яйцо1 шт. Пшеничная мука1 стак. Сахар1 стак. Ряженка1 стак. Какао-порошок2 ст. л. Сода1 ч. л. Лимонный сок0,5 ч. л. Сметана500 г Сахарная пудра3 ст. л. Грецкие орехи по вкусу Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

Готовим тесто. В большую емкость вливаем ряженку комнатной температуры. Добавляем пищевую соду и лимонный сок. Хорошенько перемешиваем. Оставляем смесь на 5 минут на кухне.В отдельную миску вбиваем яйцо. Добавляем сахар и соль. Тщательно перемешиваем всё при помощи венчика до однородности. Вливаем яичную смесь к ряженке, которая уже должна пениться. Перемешиваем всё. Всыпаем просеянную пшеничную муку и какао. Снова активно перемешиваем все ингредиенты.К полученной смеси вливаем подсолнечное масло. Замешиваем однородное тесто, густота которого должна быть средней.Застилаем пергаментом круглую форму для выпекания диаметром 20 см. Вливаем в нее шоколадное тесто, ровняем его ложкой или силиконовой лопаткой. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Затем слегка остужаем бисквит и срезаем его верхушку. Разделяем шоколадную основу на 3 одинаковых коржа.Готовим крем. В глубокой емкости соединяем сметану с сахарной пудрой. Хорошенько взбиваем всё венчиком до однородной массы. Мелко рубим грецкие орехи. Формируем торт. Выкладываем на блюдо первый корж. Щедро смазываем его сметанным кремом. Присыпаем ореховой крошкой. Сверху выкладываем второй кож. Смазываем его кремом и посыпаем орехами. Проделываем те же действия и с остальными ингредиентами. Смазываем бока десерта кремом.Срезанную верхушку бисквита измельчаем до состояния крошки (скалкой или при помощи блендера). Присыпаем ею бока торта.

Верх десерта советуем украсить при помощи измельченных грецких орехов, а также какао-порошка, просеянного через сито. Не забудьте оставить торт на 2–3 часа, чтобы бисквит хорошо пропитался нежным сметанным кремом. Затем уже можете подавать этот волшебный десерт к чаю.