Шлейфи для планшетів: особливості та типи

Роль деталі у телефоні

Шлейф — це рухлива мікросхема, яка забезпечує взаємодію компонентів пристрою. Відповідно до завдання, яке він виконує, шлейф для телефону представлений такими групами:

міжплатний шлейф;

Клавіатурний;

Керуючий дисплеєм;

Керуючий клавіатурою;

Камерний;

Забезпечує роботу мікрофона;

Що впливає на роботу кнопок, що управляють.

Цю запасну частину вибирають з урахуванням моделі мобільного телефону та конфігурації рідної деталі. Шлейфи для планшетів ви можете замовити тут https://vibroplus.com.ua/shleyfy-dlya-planshetov/.

Основні поломки шлейфу, з якими стикаються користувачі телефонів

Найчастіше свідченням виходу деталі з ладу є низка таких факторів:

пристрій "гальмує" під час його використання;

телефон вимикається під час зняття блокування;

Збої в роботі сенсорних клавіш;

Збої в роботі камери;

З екрана іноді зникає картинка;

з невідомих причин пропадає звук.

У кожному з цих випадків рекомендується негайно перевірити шлейф для мобільного телефону та замінити несправний елемент. Ігнорування такої проблеми призводить до додаткових турбот, що позначається на вартості подальшого ремонту.

Типи шлейфів мобільних телефонів

Існує кілька типів шлейфів:

міжплатні шлейфи;

шлейфи керування LCD-індикатора (дисплея);

клавіатурні шлейфи;

шлейфи керування HF-гарнітури;

шлейфи мікрофона;

шлейфи камер;

шлейфи бічних кнопок;

Сама ідея подібного з'єднання обумовлена вельми скромними розмірами сучасних мобільних телефонів і гострою у зв'язку з цим завданням — компонування внутрішньокорпусного розташування елементів цифрового пристрою. Треба розуміти, що шлейф є механічно рухомою частиною пристрою, і саме з цієї причини він рано чи пізно виходить з ладу. Тому при поломці шлейфу порушуються одночасно всі найважливіші функції: введення та виведення інформації. На щастя, ліквідувати подібні неполадки не так складно: досить купити шлейф та замінити його. Або віддати ваш мобільний телефон на ремонт у майстерню чи сервісний центр, де ремонтом чи заміною шлейфу займуться професіонали.

Найчастіше та швидко зношуються шлейфи розкладних моделей мобільних телефонів, саме тому шлейфи вважаються найслабшим місцем таких пристроїв. Більшість користувачів подібних пристроїв зіштовхувалися в ході експлуатації своїх мобільних телефонів з пошкодженням, а як наслідок і заміною шлейфу. Найчастіше шлейфи стають непридатними на ультратонких телефонах Samsung, Fly і т.д. Найменш рідко звертаються у ремонт із шлейфами телефонів Motorola та Nokia. Шлейфи комунікаторів (КПК) виготовляються якісніше і звернень у ремонт з цієї несправності практично немає, хоча не виключені випадки зовнішнього механічного пошкодження шлейфу КПК внаслідок удару чи потрапляння стороннього предмета в механізм слайдера.

За якістю виготовлення шлейфи діляться на оригінальні та китайські виробництва, які у свою чергу теж відрізняються термінами експлуатації та надійністю. Китайські шлейфи далеко не завжди застосовні в ремонті слайдерів, особливо ультратонкі, такі як Samsung U600, Samsung D840, Samsung E840 та ін. Звичайно заміна шлейфу на оригінальний — це стовідсоткова гарантія якості, але в багатьох випадках цілком допустиме відновлення та встановлення китайських аналогів.