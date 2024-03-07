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Сладкий вкус детства: готовим тертый пирог с вареньем без масла

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Сладкий вкус детства: готовим тертый пирог с вареньем без масла

Многие украинцы любят тертый пирог еще с детства. Попробуйте приготовить его по этому простому и проверенному рецепту.

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Вы можете использовать любое варенье на ваш вкус. Главное, чтобы оно было густым.

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Тертый пирог с повидлом на маргарине

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2,5 стакана муки;
– 200 граммов маргарина;
– 1 яйцо;
– 0,5 стакана сахара;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 0,5 стакана повидла.

Приготовление:

  1. Муку размешайте с содой, добавьте натертый маргарин. Хорошо разотрите все руками в крошку.
  2. Яйцо взбейте с сахаром, добавьте сок лимона и майонез. Хорошо перемешайте.
  3. Добавьте яичную смесь к крошке и вымесите эластичное тесто. Разделите его на 2 почти одинаковые части. Меньшую заверните в пленку и положите в морозилку на 5 – 10 минут.
  4. Противень застелите пергаментом, смазанным маргарином. Больший кусок теста тонко раскатайте на противень. Смажьте вареньем или повидлом.
  5. Достаньте из морозилки второй кусок теста и натрите на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности.
  6. Отправьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Выпекайте до румяности.

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