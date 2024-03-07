ГлавнаяРецептыСладкий вкус детства: готовим тертый пирог с вареньем без масла Сладкий вкус детства: готовим тертый пирог с вареньем без масла На чтение: 1 минута Многие украинцы любят тертый пирог еще с детства. Попробуйте приготовить его по этому простому и проверенному рецепту. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы можете использовать любое варенье на ваш вкус. Главное, чтобы оно было густым. Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Тертый пирог с повидлом на маргарине Время: 35 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 2,5 стакана муки; – 200 граммов маргарина; – 1 яйцо; – 0,5 стакана сахара; – 0,5 чайной ложки соды; – 2 столовые ложки майонеза; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 0,5 стакана повидла. Приготовление: Муку размешайте с содой, добавьте натертый маргарин. Хорошо разотрите все руками в крошку. Яйцо взбейте с сахаром, добавьте сок лимона и майонез. Хорошо перемешайте. Добавьте яичную смесь к крошке и вымесите эластичное тесто. Разделите его на 2 почти одинаковые части. Меньшую заверните в пленку и положите в морозилку на 5 – 10 минут. Противень застелите пергаментом, смазанным маргарином. Больший кусок теста тонко раскатайте на противень. Смажьте вареньем или повидлом. Достаньте из морозилки второй кусок теста и натрите на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности. Отправьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Выпекайте до румяности. Понравился рецепт? Узнайте, как правильно готовить ленивые вареники с творогом. Поделитесь с друзьями