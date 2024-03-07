Сладкий вкус детства: готовим тертый пирог с вареньем без масла

Многие украинцы любят тертый пирог еще с детства. Попробуйте приготовить его по этому простому и проверенному рецепту.

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Вы можете использовать любое варенье на ваш вкус. Главное, чтобы оно было густым.

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Тертый пирог с повидлом на маргарине

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2,5 стакана муки;

– 200 граммов маргарина;

– 1 яйцо;

– 0,5 стакана сахара;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 0,5 стакана повидла.

Приготовление:

Муку размешайте с содой, добавьте натертый маргарин. Хорошо разотрите все руками в крошку. Яйцо взбейте с сахаром, добавьте сок лимона и майонез. Хорошо перемешайте. Добавьте яичную смесь к крошке и вымесите эластичное тесто. Разделите его на 2 почти одинаковые части. Меньшую заверните в пленку и положите в морозилку на 5 – 10 минут. Противень застелите пергаментом, смазанным маргарином. Больший кусок теста тонко раскатайте на противень. Смажьте вареньем или повидлом. Достаньте из морозилки второй кусок теста и натрите на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности. Отправьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Выпекайте до румяности.

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