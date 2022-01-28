Симеиз и его кошка, вернее гора

Неподалеку от Алупки располагается еще один известный курортный поселок – Симеиз. Он довольно плотно окружен причудливыми горами и скалами, что создает в этом местечке особый микроклимат. Малая облачность, сухость и прозрачность воздуха привлекли в свое время в Симеиз астрономов и исследователей космоса. Здесь расположилась одно из звеньев системы «Интеркосмос» — экспериментальная лазерная станция наблюдения искусственных спутников земли.

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Ниже ее белых куполов видна параболическая антенна, с помощью которой в октябре 1959 года впервые в истории человечества было принято изображение обратной стороны Луны (со станции «Луна-3»). Теперь она служит декорацией для фантастических фильмов.

В 20-х годах XX в. здесь на самом берегу моря была создана гидрофизическая научная станция (теперь в этих местах расположился аквапарк). Постоянная работа светил советской космической науки и популярность этих мест для отдыха студенческой молодежи закрепили за Симеизом репутацию «продвинутого» местечка. В последние годы сюда переместилась наиболее прогрессивная часть знаменитой «тусовки Казантипа», так что к утонченности прибавилась еще и известная эксцентричность.

У Симеиза находится гора Кошка – один из наиболее живописных ландшафтных памятников Крыма. Гора Кошка по очертаниям действительно напоминает изготовившееся к прыжку известное домашнее животное. «Кошка» сравнительно молода ( ей около 1млн. лет) и сложена беловато-желтоватыми известняками. Внутри довольно много пустот и трещин. Из них в холодное время года вырываются клубы пара – это теплый воздух поднимается из глубин массива на его поверхность. Будто дымит остывающий вулкан! Высота массива — 260м над уровнем моря.

На горе кое-где сохранились руины крепостных стен и могильников, относящихся к VI-II вв. до н.э. Со стороны моря Кошка обрамлена серией красивых дочерних скал — Панеа и Лебединое крыло (90м). На склонах горы растут: дуб пушистый, можжевельник высокий, сосна крымская, фисташка туполистная, а также большая популяция земляничника мелкоплодного, который растет в Крыму только в западной части Южнобережья. Это очень интересные вечнозеленые деревья с темно-зелеными шарами крон, как бы подпертых извилистыми пурпурными ветками и стволами. Название дерева произошло от вида морщинистых красноватых плодов, напоминающих землянику. Кошку можно наблюдать из Симеизского парка, но еще лучше для этого забраться на гору Дива.

Она не такая уж высокая (51м), и для того, чтобы подняться на нее, придется преодолеть лишь 260 каменных ступеней. Зато какая прекрасная панорама откроется перед вами! Между Дивой и пляжем еще в 1930 году стоял монолит 48 метров высотой под названием Монах. Его фото можно увидеть в старых путеводителях. Землетрясение 1927 года пощадило скалу, но прошило его глубокими трещинами, после чего Монаха пришлось «подпоясать» металлическим тросом. Но 19 января 1931 года на Черном море разразился сильнейший шторм, который стал для Монаха катастрофическим. С ужасным шумом монолит развалился на несколько кусков, образовав среди прибрежных вод Симеиза глыбовый хаос. Сегодня вместо Монаха вы увидите 6-7 огромных валунов до 12м высотой, напоминающих скорее каменный цветок. А легенду об этой троице: Кошке, Монахе и Диве — вам обязательно расскажут экскурсоводы. Или же вы обзаведетесь книжкой «Легенды Крыма» — как правило, все приезжие ею обзаводятся. Желаю Вам побывать в этих местах непременно!