Симеиз и его кошка, вернее гора

Неподалеку от Алупки располагается еще один известный курортный поселок – Симеиз. Он довольно плотно окружен причудливыми горами и скалами, что создает в этом местечке особый микроклимат. Малая облачность, сухость и прозрачность воздуха привлекли в свое время в Симеиз астрономов и исследователей космоса. Здесь расположилась одно из звеньев системы «Интеркосмос» — экспериментальная лазерная станция наблюдения искусственных спутников земли.
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Ниже ее белых куполов видна параболическая антенна, с помощью которой в октябре 1959 года впервые в истории человечества было принято изображение обратной стороны Луны (со станции «Луна-3»). Теперь она служит декорацией для фантастических фильмов.
В 20-х годах XX в. здесь на самом берегу моря была создана гидрофизическая научная станция (теперь в этих местах расположился аквапарк). Постоянная работа светил советской космической науки и популярность этих мест для отдыха студенческой молодежи закрепили за Симеизом репутацию «продвинутого» местечка. В последние годы сюда переместилась наиболее прогрессивная часть знаменитой «тусовки Казантипа», так что к утонченности прибавилась еще и известная эксцентричность.
У Симеиза находится гора Кошка – один из наиболее живописных ландшафтных памятников Крыма. Гора Кошка по очертаниям действительно напоминает изготовившееся к прыжку известное домашнее животное. «Кошка» сравнительно молода ( ей около 1млн. лет) и сложена беловато-желтоватыми известняками. Внутри довольно много пустот и трещин. Из них в холодное время года вырываются клубы пара – это теплый воздух поднимается из глубин массива на его поверхность. Будто дымит остывающий вулкан! Высота массива — 260м над уровнем моря.
На горе кое-где сохранились руины крепостных стен и могильников, относящихся к VI-II вв. до н.э. Со стороны моря Кошка обрамлена серией красивых дочерних скал — Панеа и Лебединое крыло (90м). На склонах горы растут: дуб пушистый, можжевельник высокий, сосна крымская, фисташка туполистная, а также большая популяция земляничника мелкоплодного, который растет в Крыму только в западной части Южнобережья. Это очень интересные вечнозеленые деревья с темно-зелеными шарами крон, как бы подпертых извилистыми пурпурными ветками и стволами. Название дерева произошло от вида морщинистых красноватых плодов, напоминающих землянику. Кошку можно наблюдать из Симеизского парка, но еще лучше для этого забраться на гору Дива.
Она не такая уж высокая (51м), и для того, чтобы подняться на нее, придется преодолеть лишь 260 каменных ступеней. Зато какая прекрасная панорама откроется перед вами! Между Дивой и пляжем еще в 1930 году стоял монолит 48 метров высотой под названием Монах. Его фото можно увидеть в старых путеводителях. Землетрясение 1927 года пощадило скалу, но прошило его глубокими трещинами, после чего Монаха пришлось «подпоясать» металлическим тросом. Но 19 января 1931 года на Черном море разразился сильнейший шторм, который стал для Монаха катастрофическим. С ужасным шумом монолит развалился на несколько кусков, образовав среди прибрежных вод Симеиза глыбовый хаос. Сегодня вместо Монаха вы увидите 6-7 огромных валунов до 12м высотой, напоминающих скорее каменный цветок. А легенду об этой троице: Кошке, Монахе и Диве — вам обязательно расскажут экскурсоводы. Или же вы обзаведетесь книжкой «Легенды Крыма» — как правило, все приезжие ею обзаводятся. Желаю Вам побывать в этих местах непременно!
Боже как красиво!!! Я пару лет назад была в Алупке, но в Симеизе не посчастливилось побывать. Пожалуй уговорю мужа вновь съездить в те края. А то уже достал этот кризис и всякие свиные гриппы, надо немного отдохнуть душой и телом! 🙂 Спасибо за фотографии!!!
Очень хорошее место, отдыхал там. Природа очень понравилась. Лазил и на Кошку и на Диву. Дива понравилась больше!
Я отдыхала здесь в 2008. Это одно из красивых мест Крыма. А интересен Симеиз тем, выглядит как большой дом с несколькими этажами. Этажи — это дороги, а дома — квартиры. Погода очень умеренная. Не жарко, не холодно. Но главное очень красиво.
В несколько раз на экскурсии по ЮБК! В том числе в Симеизе.
Каждый раз слышал от разных экскурсоводов свою легенду про Кошечку…
благодаря вашему сайте узнал еще пару моментов:)
в таких случаях — правда не главное, главное — красиво и интересно подать!
Прекрасная статья, правда название фото «улицы Симеиза» наверно можно слегка уточнить — это (если не ошибаюсь)дорога Симеиз-Кацивели и ограждение Аквапарка который находится между Симеизом и Кацивели, а собна Симеиз находится сдругой стороны г. Кошка, которую хорошо видно на фотографии ..поправьте меня если я не прав.
Удовольствие особого рода — подняться на Диву в ветреную погоду. Внизу окатит брызгами, а наверху ощущение такое, что отпустишь перила — и просто сдует, как пушинку; кажется, что щёки трепещут на ветру, как в комедиях показывают:) Вообще, Симеиз стоит посетить даже только из-за того, чтобы подняться на Диву!
Ребята, ну какие это улицы Симеиза?! Забор ограждающий аквапарк в Голубом заливе (между Симеизом и Кацивели), вокруг которого ничего и никого, т.к. заповедная зона
У меня родители родом из Симеиза. Райский уголок на планете!!! Кто еще там не был, советую посетить! Останетесь довольны!
Была в Симеизе в санатории. Очень рада. Не пожалела. Знаю истории про гору Диву, поднимались на гору Кошку. Супер просто. Будет возможность с удовольствием поеду.
Советую поехать!!! Тут очень красиво, а забраться на гору — это такой адреналин!