Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной — Быстрый, вкусный и полезный салат

Ингредиенты:

огурец длинный — 1 шт;

помидоры красные крупные — 3 шт;

соль — треть чайной ложки;

перец черный молотый — на кончике чайной ложки;

сметана — 1-2 столовые ложки;

авокадо — 1 шт;

семена чиа — шепотка

Способ приготовления: Для приготовления салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной

Нам понадобится 1-3 (в зависимости от размера) свежих и помытых огурца.

Нарезаем их квадратиками в миску или тарелку.

Далее берём 3-4 помидора, так же их моем под холодной чистой водой и нарезаем квадратиками к огурцам.

Далее по желанию можно добавить сметаны или подсолнечное или оливковое масло.

Так же по желанию можно добавить семян чиа.

Далее чистим от кожуры авокадо, удаляем косточку и нарезаем его тоже равномерными квадратиками.

Далее всё тщательно перемешиваем и можно начинать есть.

По желанию можно добавить чёрного, красного перца и немного соли.

Всё салат готов!

Желаю всем, приятного аппетита.

Время приготовления: 3 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.