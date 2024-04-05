Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной — Быстрый, вкусный и полезный салат

Ингредиенты:
огурец длинный — 1 шт;
помидоры красные крупные — 3 шт;
соль — треть чайной ложки;
перец черный молотый — на кончике чайной ложки;
сметана — 1-2 столовые ложки;
авокадо — 1 шт;
семена чиа — шепотка
Способ приготовления: Для приготовления салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной
Нам понадобится 1-3 (в зависимости от размера) свежих и помытых огурца.
Нарезаем их квадратиками в миску или тарелку.
Далее берём 3-4 помидора, так же их моем под холодной чистой водой и нарезаем квадратиками к огурцам.
Далее по желанию можно добавить сметаны или подсолнечное или оливковое масло.
Так же по желанию можно добавить семян чиа.
Далее чистим от кожуры авокадо, удаляем косточку и нарезаем его тоже равномерными квадратиками.
Далее всё тщательно перемешиваем и можно начинать есть.
По желанию можно добавить чёрного, красного перца и немного соли.
Всё салат готов!
Желаю всем, приятного аппетита.
Время приготовления: 3 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.