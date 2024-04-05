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Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной — Быстрый, вкусный и полезный салат

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Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной — Быстрый, вкусный и полезный салат

Ингредиенты:
огурец длинный — 1 шт;
помидоры красные крупные — 3 шт;
соль — треть чайной ложки;
перец черный молотый — на кончике чайной ложки;
сметана — 1-2 столовые ложки;
авокадо — 1 шт;
семена чиа — шепотка
Способ приготовления: Для приготовления салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной

Нам понадобится 1-3 (в зависимости от размера) свежих и помытых огурца.

Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной - Быстрый, вкусный и полезный салат

Нарезаем их квадратиками в миску или тарелку.

Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной - Быстрый, вкусный и полезный салат

Далее берём 3-4 помидора, так же их моем под холодной чистой водой и нарезаем квадратиками к огурцам.

Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной - Быстрый, вкусный и полезный салат

Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной - Быстрый, вкусный и полезный салат

Далее по желанию можно добавить сметаны или подсолнечное или оливковое масло.

Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной - Быстрый, вкусный и полезный салат

Так же по желанию можно добавить семян чиа.

Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной - Быстрый, вкусный и полезный салат

Далее чистим от кожуры авокадо, удаляем косточку и нарезаем его тоже равномерными квадратиками.

Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной - Быстрый, вкусный и полезный салат

Далее всё тщательно перемешиваем и можно начинать есть.

Рецепт: Салат из помидоров, огурца и авокадо со сметаной - Быстрый, вкусный и полезный салат

По желанию можно добавить чёрного, красного перца и немного соли.

Всё салат готов!

Желаю всем, приятного аппетита.

Время приготовления: 3 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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