Как человек, который зарабатывает на жизнь индустрией коммуникаций, я обычно стону, когда слышу фразу «пиар-ход», и предпочитаю видеть профессию, изображаемую как изощренную современную смесь платных, заработанных, общих и собственных медиа. Синтезит — правда или ложь? Развод или инновация?

Как и многие практики, PRWeek избегает продвижения концепции трюка, предпочитая, например, использовать фразу «Рекламное мероприятие» в наших категориях наград.

Одно из критических замечаний в отношении категории PR в Каннах, особенно в первые годы, заключалось в том, что большую часть отмеченной работы можно было отнести к категории трюков. Поскольку 10- я итерация быстро приближается, в PR Lions все еще есть определенная категория «Использование событий и трюков».

Итак, что делать с «поддельным» пресс-релизом Super Slam на этой неделе от Denny’s?

Вы можете одеть его как угодно, но по сути это старый добрый трюк. Слово «трюк» имеет много значений, но в данном контексте я буду использовать определение Коллинза: «Что-то интересное, что делается для того, чтобы привлечь внимание и привлечь внимание к человеку или компании, ответственным за это».

Denny’s работала со своим агентством EP + Co, чтобы «случайно» разослать в понедельник рабочий проект пресс-релиза с отслеживаемыми изменениями для продвижения своего блюда Super Slam за 5,99 долларов.

«Черновик» был разослан средствам массовой информации для продвижения ограниченного по времени пункта меню и побудил несколько торговых точек связаться с сетью ресторанов, чтобы проверить, соответствует ли это заявление действительности.

Файл PDF был «подлинно» помечен как «v8 final FINAL rev 2» и включал изменения от старшего вице-президента Денни и директора по маркетингу Джона Диллона, предлагающие такие правки, как добавление восклицательных знаков к заголовку и увеличение размера продукта.

Целью этого трюка была пресса, а не потребители, и он был разработан, чтобы прорваться сквозь беспорядок с помощью активации, которая принесла бы пользу всем франчайзинговым ресторанам Denny’s в стиле закусочных.