Системы кондиционирования – от монтажа до регулярного обслуживания

Основное применение кондиционирования воздуха состоит в том, чтобы избавиться от теплого воздуха из комнаты, чтобы стабилизировать внутреннюю температуру до необходимого для нас теплового комфорта.

На официальном сайте https://erispro.ru/ компании «ЭРИС» можно получить всю необходимую информацию о проектировании, монтаже и техническом обслуживании систем кондиционирования, а также воспользоваться выгодными предложениями.

Цель компании «ЭРИС» – предоставить клиентам высочайший уровень качества всех услуг, которые выполняются опытными и заслуживающими доверия специалистами. Заботясь о сложности решений, предлагаются профессиональные консультации по выбору мощности и типа систем кондиционирования, доставки и сборки устройств, а также широкий спектр услуг в области технического обслуживания и постоянного гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Монтаж систем кондиционирования и вентиляции выполняют специалисты с необходимой квалификацией, соблюдающие эстетику и порядок после завершения работы.

Системы кондиционирования для эффективной работы нуждаются в регулярном профилактическом осмотре и обслуживании. Компания «ЭРИС» предлагает обслуживание, осмотр и ремонт систем кондиционирования воздуха и вентиляции.

Ремонт кондиционеров

Самая частая причина выхода из строя систем кондиционирования – неправильная установка кондиционера, отсутствие профессионального обслуживания. В случае поломки лучше всего воспользоваться услугами специалистов. Сотрудники компании имеют многолетний опыт ремонта кондиционеров. Они знают специфику даже новейших устройств кондиционирования воздуха. Предлагается профессиональная диагностика и ремонт кондиционеров с использованием оригинальных запчастей.

Чистка кондиционера

Кондиционирование воздуха – это установка, которая требует регулярного обслуживания, чистки и других действий для повышения эффективности и правильной работы устройств.

Очистка устройств кондицинирования предотвращает размножение бактерий и обепечивает их долгую и безотказную работу. Благодаря регулярному обслуживанию кондиционеров и вентиляции квалифицированными специалистами можно сократить эксплуатационные расходы.

В процессе очистки заменяются фильтры, дезинфицируются устройства противогрибковыми средствами, тщательно очищается корпус кондиционера специальными высокоэффективными средствами.