ГлавнаяРецептыДешевле лосося, но вкусом не уступит: особый рецепт хека Дешевле лосося, но вкусом не уступит: особый рецепт хека На чтение: 2 минуты Хек – это отличная опция, когда хочется насладиться рыбкой и не тратить много денег. Если его правильно приготовить, то он будет на вкус не хуже лосося. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хек может похвастаться не только отборным вкусом, но и большим количеством полезных микроэлементов. Готовить его несложно, а если все сделать правильно – он даже сможет посоревноваться с лососем. Интересно Вы влюбитесь в них с первого кусочка: сытные кныдли с мясом – рецепт из Закарпатья Рецепт запеченного хека Время: 1,5 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 1,6 килограмма хека; – 2 лука; – пол чайной ложки соли; – 100 грамм муки; – 1 чайная ложка приправы для рыбы; – 100 грамм панировочных сухарей; – 1 чайная ложка сухого чеснока; – 3 столовые ложки майонеза; – 1 чайная ложка паприки; – 1 чайная ложка зернистой горчицы; – 3 столовые ложки растительного масла; – 3 яйца. Приготовление: Рыбу чистим, удаляем внутренности, убираем плавники и режем на кусочки. Перекладываем в форму, посыпаем солью, приправой, сухим чесноком и паприкой. Поливаем рыбу маслом. Тщательно втираем специи и оставляем на 30 минут. Беремся за кляр. Соединяем яйца с майонезом, добавляем зернистую горчицу. Муку и панировочные сухари смешиваем отдельно. Застилаем противень пергаментом, смазываем его маслом. Замаринованную рыбу обваливаем в сухарях с мукой, а затем – в яичной смеси. Выкладываем рыбу на противень. Еще один кусок пергамента смачиваем в воде и накрываем им рыбу. Запекаем при 180 градусах примерно 30 минут. Приятного аппетита! Готовимся ко Дню Валентина: ароматное печенье в форме сердца. Поделитесь с друзьями