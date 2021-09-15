Влияние сериалов на человека

Для начала, расскажу, что существует два полюса влияния сериалов на человека. Первый — позитивный, а второй полная его противоположность.

Позитивным он называется потому, что многие сериалы несут в себе какую-либо идею и полезную информацию, тем самым, обучая своего телезрителя, вносят полезную информацию в его голову. На этом с позитивным полюсом мы закончили.

Негативный же полюс намного больше и страшнее. Сериалы делятся на два типа.

Герои этих сериалов не меняются, часто, он не такой уж и долгий. Герои этих сериалов могут меняться, так же, как и режиссеры, продюсеры и так далее.

Психологи говорят, что любители первого типа любят все готовое и не способны делать каких-либо серьезных решений в своей жизни, а так же не могут усваивать большой поток информации. Эти люди, как говорят специалисты, пытаются заполнить свою скучную жизнь сериалами. Они чувствуют себя частью той картины, которая проигрывает на их экране, и ощущают себя занятыми важным делом.

Люди, любящие второй тип, не могут расстаться с прошлым. Они любят сериалы, они привыкли, что все волнующие дела происходят только в сериале. Меняющиеся актеры таким образом завлекают еще больше. Этот трюк уже давно уловили производители сериалов.

Так же нужно учесть и то, что, смотря сериал постоянно, поведение человека может меняться, ведь он постоянно сравнивает себя с главными героями и становится все более похожим на него.

Что мы получаем? Если человек смотрит сериал, на протяжении долгого времени, то неосознанно меняет свое поведение в сторону героя и тратит уйму времени, тем самым заглушая серость своей жизнь. На сайте http://turktime.ru/tureckie-serialy-2021-goda/ можно смотреть турецкие сериалы 2021 онлайн бесплатно в русской озвучке.

Учесть нужно и тот факт, что люди, которым не хватает живого общения часто ищут в актерах своих друзей, коими вторые не являются.

После моих слов, я надеюсь, вы сформировали более полное представление о таком искусстве или наркотике, для кого как.