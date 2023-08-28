Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с ананасами, сыром и морковью. Из специй также сюда подойдет молотый кориандр, шафран или порошок карри. Для большей сытности в салат можно добавить отварную куриную грудку. На вкус салат получается сочным, пикантным и сливочным!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Ананас Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Морковь 2 Штуки (среднего размера)

Ананас консервированный 4 Штуки (кольцами)

Сыр 60 Грамм (тертый, твердый)

Чеснок 2 Зубчика

Майонез 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

332 ккал

Калорийность

21 г

Белки

27 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с ананасами, сыром и морковью»

Подготовьте все ингредиенты.

Натрите на терке морковь. Я использую терку для моркови по-корейски.

Ананас нарежьте крупными кубиками.

Переложите в миску морковь и ананас, добавьте тертый сыр и измельченный зубчик чеснока.

Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Салат с ананасами, сыром и морковью готов, приятного вам аппетита!