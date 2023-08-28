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Салат с ананасами, сыром и морковью

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Салат с ананасами, сыром и морковью

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с ананасами, сыром и морковью. Из специй также сюда подойдет молотый кориандр, шафран или порошок карри. Для большей сытности в салат можно добавить отварную куриную грудку. На вкус салат получается сочным, пикантным и сливочным!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Ананас Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Морковь 2 Штуки (среднего размера)
  • Ананас консервированный 4 Штуки (кольцами)
  • Сыр 60 Грамм (тертый, твердый)
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Майонез 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

332 ккал

Калорийность

21 г

Белки

27 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с ананасами, сыром и морковью»

Салат с ананасами, сыром и морковью

Подготовьте все ингредиенты.

Салат с ананасами, сыром и морковью

Натрите на терке морковь. Я использую терку для моркови по-корейски.

Салат с ананасами, сыром и морковью

Ананас нарежьте крупными кубиками.

Салат с ананасами, сыром и морковью

Переложите в миску морковь и ананас, добавьте тертый сыр и измельченный зубчик чеснока.

Салат с ананасами, сыром и морковью

Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Салат с ананасами, сыром и морковью

Салат с ананасами, сыром и морковью готов, приятного вам аппетита!

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