Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с ананасами, сыром и морковью. Из специй также сюда подойдет молотый кориандр, шафран или порошок карри. Для большей сытности в салат можно добавить отварную куриную грудку. На вкус салат получается сочным, пикантным и сливочным!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Ананас Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 2 Штуки (среднего размера)
- Ананас консервированный 4 Штуки (кольцами)
- Сыр 60 Грамм (тертый, твердый)
- Чеснок 2 Зубчика
- Майонез 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
332 ккал
Калорийность
21 г
Белки
27 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с ананасами, сыром и морковью»
Подготовьте все ингредиенты.
Натрите на терке морковь. Я использую терку для моркови по-корейски.
Ананас нарежьте крупными кубиками.
Переложите в миску морковь и ананас, добавьте тертый сыр и измельченный зубчик чеснока.
Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
Салат с ананасами, сыром и морковью готов, приятного вам аппетита!